«Θηρίο» η Κατερίνα Στικούδη: Έκανε deadlift με 100 κιλά αλλά «όλο λάθος», της σχολίασαν

Η Κατερίνα Στικούδη ανέβασε στο προφίλ της στο TikTok ένα βίντεο από την ώρα της προπόνησής της όπου τη βλέπουμε να σηκώνει με deadlift συνολικά 100 κιλά.

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Τα κιλά έδειξαν να τη δυσκολεύουν αρκετά αν και η Κατερίνα Στικούδη κατάφερε να ολοκληρώσει την κίνηση, με πολλούς followers της να γράφουν κολακευτικά σχόλια, αλλά και κάποιους να σχολιάζουν πως η τεχνική της ήταν λάθος και σηκώνει όλο το βάρος η μέση της, κάτι που - όπως έγραψαν - θα της δημιουργήσει πρόβλημα στο τέλος.

«Θηρίο μπράβο», «Ρε μπράβο, πολύ καλό τράβηγμα», «Δυνατή η Κατερίνα, μπράβο», «Κατερίνα δεν παίζεσαι», «Καλή η προσπάθεια», «Είσαι πολύ δυνατό κορίτσι», είναι ένα μικρό δείγμα από τα επαινετικά σχόλια.

«Έτσι όπως την κάνεις όλο το βάρος το τραβάει η μέση σου. Καλύτερα να στο δείξει ο γυμναστής γιατί θα πάθεις χοντρή ζημιά», «Καλά προπονητή δεν έχεις; Όλο λάθος θα πας για μέση...», «Άμα σηκώνεις έτσι την μπάρα σε λίγο καιρό θα χρειαστείς ορθοπεδικό», «Χρειάζεται καλύτερη τεχνική στα πόδια, γιατί τα γόνατα κλείνουν προς τα μέσα!» ήταν κάποια από τα σχόλια που επεσήμαναν τα λάθη που θεωρούσαν ότι έκανε η Κατερίνα Στικούδη κατά την εκτέλεση της άσκησης.