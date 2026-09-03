Το καλοκαίρι μπορεί να μην έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη, αλλά η νέα σχολική χρονιά ήδη… ξύνει τα μολύβια της.

Η περσινή κασετίνα ανοίγει, τα τετράδια μπαίνουν σε σειρά και η γνωστή ερώτηση επιστρέφει: «Τι χρειαζόμαστε φέτος;»

Σχολική τσάντα, λίστα, βιβλία, μολύβια, μαρκαδόροι, χρώματα. Πολλά μικρά πράγματα, πολλές μικρές αποφάσεις. Στο Hartorama, όμως, το Back to School 2026 δεν χρειάζεται να γίνει αγώνας δρόμου. Μπορεί να γίνει μια απλή διαδρομή, με όλα τα απαραίτητα συγκεντρωμένα σε ένα σημείο.

Μία τσάντα, μία λίστα, ένα πιο εύκολο ξεκίνημα

Στον κόσμο του Σχολείου στο Hartorama , η οικογένεια μπορεί να ξεκινήσει από τη σχολική τσάντα, να οργανώσει τη λίστα της τάξης και να συνεχίσει με τετράδια, κασετίνες, γραφική ύλη, ξενόγλωσσα βιβλία και δημιουργικά υλικά.

Με λίγα λόγια: όλα μπαίνουν στην τσάντα και η νέα χρονιά μπαίνει σε σειρά.

Πρώτα η τσάντα — γιατί αυτή βάζει πλάτη σε όλη τη χρονιά

Για το παιδί, η νέα τσάντα είναι χρώμα, σχέδιο και προσωπικό στιλ. Για τον γονέα, είναι κάτι περισσότερο: πρέπει να ταιριάζει στην ηλικία, στο σώμα και στην καθημερινή διαδρομή προς το σχολείο.

Στη συλλογή με τις σχολικές τσάντες για Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο υπάρχουν σακίδια πλάτης, τρόλεϊ και διαφορετικά μεγέθη για κάθε σχολική ανάγκη.

Ο οδηγός πώς διαλέγω τη σωστή σχολική τσάντα εξηγεί με απλά λόγια τι αλλάζει ανά ηλικία, πότε βολεύει ένα σακίδιο και πότε ένα τρόλεϊ.

Η σχολική λίστα, χωρίς… λίστα αναμονής

Αφού επιλεγεί η τσάντα, έρχεται η σειρά των μικρών πρωταγωνιστών: τετράδια, μολύβια, στυλό, γόμες, ξύστρες, μπλοκ, μαρκαδόροι, φάκελοι και κασετίνες.

Η Σχολική Λίστα του Hartorama συγκεντρώνει τα βασικά σε ένα σημείο. Έτσι, ο γονέας μπορεί να οργανώσει την αγορά του χωρίς να ψάχνει κάθε είδος ξεχωριστά και χωρίς να ανακαλύπτει την τελευταία στιγμή ότι λείπει… το τελευταίο τετράδιο.

Η πιο έξυπνη αρχή είναι και η πιο απλή: ελέγχουμε πρώτα τι υπάρχει ήδη στο σπίτι, αγοράζουμε όσα έχει ζητήσει το σχολείο και αφήνουμε τα πιο ειδικά είδη για τις τελικές οδηγίες του εκπαιδευτικού.

Φέτος, η τσάντα βάζει πλάτη και στη σχολική λίστα

Στο Back to School 2026, η αγορά της σχολικής τσάντας μπορεί να προσφέρει ένα επιπλέον όφελος στα μέλη του Hartorama Loyalty Club.

Με αγορά σχολικής τσάντας έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να κερδίσουν Χ5 πόντους. Οι πόντοι αντιστοιχούν σε εκπτωτικό όφελος έως 15% της αξίας της τσάντας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προϊόντα σχολικής λίστας, σύμφωνα με τους όρους της ενέργειας.

Η τσάντα, δηλαδή, δεν μεταφέρει μόνο τα βιβλία. Βάζει πλάτη και στα υπόλοιπα σχολικά.

Οι ημερομηνίες και όλες οι προϋποθέσεις παρουσιάζονται στους όρους της ενέργειας Back to School 2026 .

Ξενόγλωσσα βιβλία, χωρίς να σας φαίνονται… ξένη γλώσσα

Η επιστροφή στα θρανία συνεχίζεται συχνά και μετά το σχολείο, με μαθήματα Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών ή άλλων ξένων γλωσσών.

Στην κατηγορία με τα ξενόγλωσσα εκπαιδευτικά βιβλία υπάρχουν επιλογές για 11 γλώσσες, διαφορετικά επίπεδα και εκπαιδευτικούς στόχους.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος επιταγών βιβλίων της ΔΥΠΑ μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν την επιταγή τους για επιλέξιμα βιβλία, όπως σχολικά βοηθήματα, λογοτεχνία και ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς τίτλους. Η επιταγή δεν καλύπτει τσάντες, τετράδια ή γραφική ύλη. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη σελίδα για τις επιταγές βιβλίων ΔΥΠΑ 2026 .

Η δημιουργικότητα παίρνει άριστα

Το σχολείο δεν γράφεται μόνο με μπλε στυλό. Γράφεται και με ξυλομπογιές, τέμπερες, πινέλα, μπλοκ και πολλές ιδέες.

Στην ενότητα με τα είδη ζωγραφικής , μικροί και μεγάλοι δημιουργοί μπορούν να βρουν υλικά για σχολικές εργασίες, δημιουργική απασχόληση και καλλιτεχνικά projects.

Το Χαρτοπωλείο online του Hartorama συμπληρώνει τη διαδρομή με τετράδια, στυλό, χαρτιά, σημειωματάρια, φακέλους και λύσεις οργάνωσης για το σχολικό γραφείο και το σπίτι.

Γιατί ένα παιδί μπορεί να μάθει από ένα βιβλίο, αλλά μπορεί και να πει τη δική του ιστορία με ένα κουτί χρώματα.

Και στην πληρωμή, εσείς έχετε τον τελευταίο λόγο

Μια εύκολη σχολική αγορά πρέπει να παραμένει εύκολη μέχρι το τελευταίο βήμα.

Στο Hartorama.gr, ανάλογα με την παραγγελία, μπορεί να εμφανίζονται επιλογές όπως κάρτα, Apple Pay, Google Pay, άτοκες δόσεις, tbi bank, Klarna, PayPal, IRIS Online Payments, αντικαταβολή ή πληρωμή στο κατάστημα όπου υποστηρίζεται.

Ο οδηγός με όλους τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής εξηγεί τις επιλογές και τις βασικές προϋποθέσεις τους.

Μέσα από το Hartorama App και το Members Club , τα μέλη έχουν επίσης στο κινητό τους ενημερώσεις, επιλεγμένες προσφορές, νέα προϊόντα και διαθέσιμα προνόμια.

Hartorama: για να μπουν όλα στην τσάντα, όλα στη λίστα και —κυρίως— όλα σε σειρά.