Η ξεχασμένη κεντρική πλατεία της Αθήνας που σήμερα δεν υπάρχει καν

Ζώντας σε ένα αστικό κέντρο που υπήρξε για αιώνες τόπος κατοικίας ανθρώπων και πολιτισμών, μία απλή βόλτα στην Αθήνα μπορεί να γίνει πραγματικά συναρπαστική. Ιδίως αν σκεφτείς πράγματα που έχουν μείνει εκεί ως απομεινάρια μιας άλλης εποχής ή ακόμα και αστικά στοιχεία που δεν έχουν πια κανένα αποτύπωμα, παρά μόνο ιστορικές αναφορές. Συχνά συμβαίνει και στις πλατείες.

Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι η άλλοτε περίφημη πλατεία Αγίου Παντελεήμονα, η οποία βρισκόταν εκεί όπου τέμνονται σήμερα η Μητροπόλεως με την Αιόλου. Κατά την οθωνική περίοδο ήταν μία από τις πιο κεντρικές, ίσως και η πιο κεντρική, πλατείες της τότε Αθήνας.

Το πρώτο «αθηναϊκό στέκι»

Είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί βρισκόταν το πρώτο «αθηναϊκό στέκι», με μία πλειάδα καφενείων να λειτουργούν στην περιοχή. Χαρακτηριστικότερο όλων ήταν το Καφενείο των Αγωνιστών, όπου συγκεντρώνονταν οι γηραιοί πλέον αγωνιστές του 1821 και συζητούσαν για την πολιτική, αλλά και για τα περασμένα μεγαλεία.

Από την πλατεία Αγίου Παντελεήμονα στην πλατεία Δημοπρατηρίου

Κάποιες δεκαετίες αργότερα, η πλατεία Αγίου Παντελεήμονα μετονομάστηκε σε πλατεία Δημοπρατηρίου. Βασικός λόγος γι’ αυτό ήταν η λειτουργία ενός παζαριού στην ευρύτερη περιοχή, όπου γίνονταν δημοπρασίες παλιών αντικειμένων.

Επρόκειτο για ένα πολύ μεγάλο υπαίθριο παζάρι, στο οποίο έρχονταν άνθρωποι από ολόκληρη την Αθήνα, ενώ υπάρχουν αναφορές ακόμη και για πλειστηριασμούς ακινήτων.

Η πολυκοσμία στην πλατεία Δημοπρατηρίου τη μετέτρεψε ουσιαστικά σε ένα εμπορικό κέντρο της εποχής. Καθόλου τυχαία, στην ευρύτερη περιοχή άρχισαν να ανοίγουν διαφόρων ειδών επιχειρήσεις, που προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν την αυξημένη κίνηση. Από τσαρουχάδικα μέχρι μαγαζιά με λουκουμάδες — κάποια εκ των οποίων φτάνουν μέχρι και τις μέρες μας.

Το παρεμπόριο και οι διαμαρτυρίες των εμπόρων

Παράλληλα, βέβαια, υπήρχε και αρκετά εκτεταμένο παρεμπόριο, το οποίο απασχολούσε τις αρχές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι χαρακτηριστική η επιστολή διαμαρτυρίας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος προφανώς έβλεπε τα μέλη του να χάνουν πελατεία και κέρδη εξαιτίας της τεράστιας έκτασης του παρεμπορίου.

«Φοβερόν αδίκημα […] προσγίγνεται εις μέγιστον αριθμόν των εμπόρων μας. Πρόκειται περί των εν τω Δημοπρατηρίω καταστηματαρχών ετοίμων ενδυμάτων, οίτινες αδυνατούντες οι ατυχείς να συναγωνισθώσι προς τα παρατεταγμένα εν τη πλατεία του Δημοπρατηρίου δίκην καλυβών άπειρα καροτσάκια και τραπέζια, εφ’ ων πωλούνται έτοιμα επίσης ενδύματα, ευρίσκονται εις την φρικώδη θέσιν, λόγω της αστυνομικής ανοχής, να κλείσωσι τα καταστήματά των».

Η πυρκαγιά που έβαλε τέλος στην πλατεία

Μία πυρκαγιά, που κατέκαψε την περιοχή το 1910, δύο χρόνια μετά το επίσημο αίτημα για τη μεταφορά του παζαριού στην πλατεία Αβησσυνίας, είχε ως αποτέλεσμα να σημάνει ουσιαστικά το οριστικό τέλος της Πλατείας Δημοπρατηρίου.