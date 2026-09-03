TMZ: Ο Σταύρος Φλώρος ζητά από την παραγωγή του Survivor 100 εκατ. δολάρια αποζημίωση

Ο σταρ του ελληνικού Survivor, Σταύρος Φλώρος, μηνύει τους παραγωγούς της επιτυχημένης εκπομπής, η οποία διεκόπη απότομα, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε ο ίδιος στη διάρκεια των γυρισμάτων, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το αριστερό του πόδι πάνω από το γόνατο.

Τώρα, όπως αποκαλύπτει το TMZ, ο πρώην παίκτης του ριάλιτι στρέφεται κατά της παραγωγής ζητώντας το ιλλιγγιώδες ποσό των 100 εκτομμυρίων δολαρίων ως αποζημίωση.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, τα οποία εξασφάλισε το μέσο, ο Φλώρος βρισκόταν στη θάλασσα για γυρίσματα της εκπομπής, όταν μια προπέλα τουριστικού σκάφους τον χτύπησε ενώ ψάρευε για τροφή στις 11 Μαΐου 2026.

Σταύρος Φλώρος - Για τι κατηγορεί το Survivor

Ισχυρίζεται ότι οι παραγωγοί ήταν αυτοί που απαιτούσαν από τους διαγωνιζόμενους να ψαρεύουν κολυμπώντας σε ανοιχτά νερά όπου, όπως λέει, κυκλοφορούσαν συχνά τουριστικά σκάφη.

Ισχυρίζεται ότι δεν υπήρχαν σκάφη ασφαλείας, προστατευόμενες ζώνες ή επαρκείς προειδοποιητικές πινακίδες, παρά τις υπάρχουσες προειδοποιήσεις, ακόμη και έναν προηγούμενο θάνατο στα ίδια νερά.

Ο Σταύρος Φλώρος είπε ότι το πόδι του χάθηκε στον ωκεανό και ότι μόνο ένας «αιμοστατικός επίδεσμος που του εφάρμοσε ένας άγνωστος στο τουριστικό σκάφος τον κράτησε ζωντανό».

Τώρα, ζητά αποζημίωση άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων για το περιστατικό στα γυρίσματα.