Φουρνά: «Γελοιότητες αυτά για τα ποντίκια» - Η δασκάλα του χωριού διαψεύδει όσα είπε η οικογένεια

Τo δικό της σχόλιο στα όσα ισχυρίστηκε η πολύτεκνη οικογένεια που αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Φουρνά, λόγω των συνθηκών διαβίωσης, έκανε η δασκάλα του χωριού, Παναγιώτα Διαμαντή, μέσα από βίντεο στα social media.

Συγκεκριμένα, μέσα από το βίντεο που μοιράστηκε διέψευσε τον ισχυρισμό της οικογένειας που μετακόμισε στην Ευρυτανία περί «αρουραίων και ποντικιών», ενώ εξιστόρησε τα γεγονότα από την μετακόμιση της οικογένειας μέχρι την αποχώρησή της.



Όπως ανέφερε, ο Στέφανος και η Βασιλική αρχικά εγκαταστάθηκαν σε κατοικία, της οποίας το ενοίκιο καλυπτόταν μέσω του προγράμματος «Νέα Ζωή στο Χωριό», προκειμένου η οικογένεια να μπορέσει να ορθοποδήσει οικονομικά στη Φουρνά.

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Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, η οικογένεια αποφάσισε να ψάξει ένα μεγαλύτερο σπίτι και τελικά επέλεξε να μετακομίσει σε μία διπλοκατοικία, η οποία διέθετε τέσσερα δωμάτια, σοφίτα και τζάκι. Το συγκεκριμένο ακίνητο παρέμενε κλειστό για περίπου 20 έως 25 χρόνια.



Η Παναγιώτα Διαμαντή ανέφερε ότι, μετά από συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, υπήρξε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, να παραχωρηθεί η κατοικία στην οικογένεια δωρεάν, με αντάλλαγμα να πραγματοποιηθούν εργασίες για την ανακαίνισή της.

«Γελοιότητες τα περί αρουραίων και ποντικιών»

Αναφορικά με όσα είπαν για την ύπαρξη «αρουραίων και ποντικιών», τις οποίες χαρακτήρισε «γελοιότητες», η δασκάλα υποστήριξε ότι πρόκειται για περιγραφή που είχε κάνει ο μάστορας σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν αρχικά το ακίνητο, πριν αρχίσουν οι εργασίες και πριν εγκατασταθεί εκεί η οικογένεια.



Κατά την ίδια, η οικογένεια ξεκίνησε τις παρεμβάσεις που απαιτούνταν στην κατοικία με τη συνδρομή του μάστορα, προκειμένου το σπίτι να ανακαινιστεί.



Παράλληλα, η Παναγιώτα Διαμαντή αναφέρθηκε και στο τι πραγματικά συνέβη με την εγκατάσταση νέων οικογενειών στη Φουρνά. Όπως ανέφερε, ορισμένες από αυτές μετακινήθηκαν στο χωριό μέσα από το πρόγραμμα «Νέα Ζωή στο Χωριό», ενώ άλλες αποφάσισαν να εγκατασταθούν εκεί με δικά τους μέσα και χωρίς τη συγκεκριμένη υποστήριξη.



«Η αναγέννηση ενός χωριού δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε ένα πρόγραμμα ή σε οικονομικά κίνητρα. Χρειάζεται ανθρώπους που επιλέγουν να μείνουν, οικογένειες που εργάζονται, μεγαλώνουν εδώ τα παιδιά τους, κρατούν ζωντανά τα σχολεία και στηρίζουν καθημερινά την τοπική κοινωνία», ανέφερε η δασκάλα του χωριού.



Όπως σημείωσε, προχώρησε στη συγκεκριμένη ανάρτηση προκειμένου να παρουσιάσει τα «πραγματικά δεδομένα», καθώς, όπως υποστήριξε, «έχουν ακουστεί αρκετές ανακρίβειες».

Αναλυτικά όσα είπε η Γιώτα Διαμαντή:

«Επειδή τις τελευταίες ημέρες έχουν ακουστεί αρκετές ανακρίβειες, θεωρώ σημαντικό να βάλουμε τα πραγματικά δεδομένα στη θέση τους. Σήμερα στη Φουρνά ζουν πέντε οικογένειες με παιδιά, μεταξύ αυτών και η οικογένεια της αδελφής της Βασιλικής.



Από τις οικογένειες αυτές, κάποιες ήρθαν στο χωριό μέσα από το πρόγραμμα της «Νέας Ζωής στο Χωριό» και υποστηρίχθηκαν τους πρώτους τρεις μήνες, μέχρι να μπορέσουν να οργανώσουν τη νέα τους καθημερινότητα και να σταθούν στα πόδια τους.



Υπάρχουν όμως και δύο ακόμη οικογένειες που δεν ήρθαν μέσω του προγράμματός μας και δεν έχουν λάβει καμία σχετική επιδότηση. Είναι άνθρωποι που, ενώ είχαν δημιουργήσει τη ζωή τους αλλού, πήραν μόνοι τους την απόφαση να επιστρέψουν στον τόπο τους μαζί με τα παιδιά τους. Εργάζονται, ανακαινίζουν και φροντίζουν τα σπίτια τους και έχουν επιλέξει να χτίσουν ξανά τη ζωή τους στη Φουρνά.



Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Γιατί η αναγέννηση ενός χωριού δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε ένα πρόγραμμα ή σε οικονομικά κίνητρα. Χρειάζεται ανθρώπους που επιλέγουν να μείνουν, οικογένειες που εργάζονται, μεγαλώνουν εδώ τα παιδιά τους, κρατούν ζωντανά τα σχολεία και στηρίζουν καθημερινά την τοπική κοινωνία. Και αυτό έχουμε τη χαρά να το βλέπουμε να ισχύει και για τις υπόλοιπες 11 οικογένειες που έχουν μετοικήσει μέσω της Νέας Ζωής στο Νέα Ζωή στο Χωριό στην υπόλοιπη Ελλάδα!



Η 12η οικογένεια βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία μετακόμισης».