Beverage World: Ισχυρή χρονιά για το Ούζο 12 στην Ελλάδα

Η Beverage World, που ανέλαβε την διανομή του Ούζο 12 τον Ιανουάριο του 2024, ως επίσημος διανομέας στην Ελλάδα, ενίσχυσε τη θέση του διαχρονικού brand μέσα από μια στοχευμένη εμπορική και επικοινωνιακή στρατηγική, η οποία απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα. Το brand κατέγραψε διψήφια αύξηση μεριδίου στο οργανωμένο λιανεμπόριο στην κατηγορία του, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του και τη σταθερή προτίμηση των Ελλήνων καταναλωτών.

Η Κλαίρη Χαρόγιαννη, Head of Marketing & Trade Marketing της Beverage World, δήλωσε: «Η εξαιρετική πορεία του Ούζου 12 επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας προσήλωση στην ανάπτυξη και τη διαχείριση κορυφαίων brands στην ελληνική αγορά. Ενώ ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία του Ομίλου μας με την Campari, συνδυάζοντας τη διεθνή εμπειρία με τη βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς που διαθέτει η Beverage World. Τα αποτελέσματα του Ούζο 12 για το 2025, αποδεικνύουν ένα brand που εξελίσσεται και ανανεώνεται, παραμένοντας πιστό στις παραδόσεις του, ενώ ταυτόχρονα μιλά με σύγχρονη φωνή στο σημερινό καταναλωτή. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη δυναμική πορεία έχει η νέα επικοινωνιακή καμπάνια “Εδώ είσαι”, η οποία έκανε πρεμιέρα στις αρχές του 2025 και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το brand, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις αξίες της αυθεντικότητας, της στιγμιαίας απόλαυσης και της ανθρώπινης σύνδεσης - στοιχεία που βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του προϊόντος.»

Η Beverage World παραμένει πιστή στη στρατηγική της ανάπτυξης ισχυρών και βιώσιμων μαρκών, επενδύοντας παράλληλα στην καινοτομία, στη διεύρυνση των εμπορικών συνεργασιών και στη δημιουργία αξίας για τους συνεργάτες και τους καταναλωτές της.