Βιταμίνη C Big Friends: Ένας σύμμαχος, για το ανοσοποιητικό των μικρών μας φίλων

Προσφέρει υποστήριξη στο ανοσοποιητικό και νευρικό σύστημα, συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και διατήρηση της καλής ψυχολογίας και συμμετέχει στο σχηματισμό κολλαγόνου για υγιή αγγεία, όστα, χόνδρους, δόντια, ούλα και δέρμα.

Παράλληλα, ενισχύει την απορρόφηση του σιδήρου από τη διατροφή, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη σωστή ανάπτυξη και ενέργεια των παιδιών. Με υπέροχη φυσική γεύση πορτοκάλι, χωρίς ζάχαρη και με το γλυκαντικό ξυλιτόλη που δεν βλάπτει τα δόντια.

Η Βιταμίνη C Big Friends είναι ο πιο ευχάριστος τρόπος να προσφέρετε στα παιδιά σας την προστασία που χρειάζονται καθημερινά.

