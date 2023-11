Βράβευση του CEO Clubs Greece στο 11ο Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards

Στο CEO Clubs Greece απονεμήθηκε το Special Award «Seven Stars Icon of Business Clubs» κατά τη διάρκεια του 11ου Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards (SSLHLA) που φέτος έλαβε χώρα στις 28 Οκτωβρίου στο Wyndham Grand Crete Mirabello Bay, στην Κρήτη, παρουσία διακεκριμένων εκπροσώπων από τον χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας και του lifestyle.