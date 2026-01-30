Πολλή συζήτηση άρχισε για τα εργατικά δυστυχήματα και το πόσα είναι στην Ελλάδα. Εμφανίστηκε προχθές η Επιθεώρηση Εργασίας που είπε ότι το 2025 ήταν 42 και άλλα 5 διερευνώνται, ενώ ένας επικεφαλής Σωματείου ο κ. Στοϊμενίδης δημοσιεύει στοιχεία λέγοντας ότι ήταν 201. Δεν λέει τη μεθοδολογία του, αλλά αναφέρει ότι η Επιθεώρηση δεν συμπεριλαμβάνει τους ναυτεργάτες, τους ντελιβεράδες και γενικά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πάντως, η Επιθεώρηση Εργασίας είναι πλέον Ανεξάρτητη Αρχή, κατά τα πρότυπα της ΑΑΔΕ. Όσο για τον κ. Στοϊμενίδη, μάθαμε χθες από τη συνέντευξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο Open ότι είναι στέλεχος της Πλεύσης Ελευθερίας και μάλιστα έχει γράψει και το πρόγραμμα του Τομέα Εργασίας του κόμματος.

Τέλος στις πίτες μέχρι την Κυριακή

Με δεδομένες τις δύο τραγωδίες που χτύπησαν τη χώρα τις προηγούμενες μέρες, οι βουλευτές της ΝΔ έλαβαν χθες ένα ευγενικό μήνυμα στα κινητά τους να σταματήσουν τις πίτες και τις κομματικές εκδηλώσεις μέχρι και την Κυριακή. Ως τότε αναβάλλονται και οι κεντρικές κομματικές εκδηλώσεις, οπότε το προσυνέδριο της ΝΔ που ήταν να γίνει το Σάββατο στα Γιάννενα θα γίνει εν τέλει την Τετάρτη και μάλιστα τότε θα κάνει πρεμιέρα ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος ως επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου τον Μάιο. Ο κ. Ρουσόπουλος αφυπηρέτησε τη Δευτέρα από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και επιστρέφει εντός συνόρων με ειδική κομματική αποστολή, σε συνεννόηση με τον κ. Μητσοτάκη.

Κοσμοσυρροή για την Υπαπαντή

Ανεβαίνει μέρα με τη μέρα, και όσο πλησιάζουμε στην 2α Φεβρουαρίου το πολιτικό θερμόμετρο, με αφορμή τη νέα κοινή παρουσία Σαμαρά-Καραμανλή στις θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Υπαπαντής και την ανακήρυξη του δεύτερου ως επίτιμου δημότη Καλαμάτας. Εκτός από τους δύο πρώην, παρών θα είναι ο επίσης Μεσσήνιος Προκόπης Παυλόπουλος που έχει βελτιώσει τις σχέσεις με τον Σαμαρά, ενώ θα κατέβουν τόσο ο πρόεδρος της Βουλης Νικήτας Κακλαμάνης όσο και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Πραγματικό υπερθέαμα...

Ο... πράσινος Τασούλας

Μια από τις πρώτες πρωτοβουλίες του Κώστα Τασούλα μόλις ορκίστηκε Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον περασμένο Μάρτιο ήταν να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του Προεδρικού Μεγάρου. Πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές μελέτες, κατατέθηκε ο φάκελος στο υπουργείο Οικονομικών και επέτυχε να ενταχθεί το Προεδρικό Μέγαρο, έπειτα από απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027». Ο κ. Παπαθανάσης ενέκρινε συνολική δαπάνη 3,3 εκατομμυρίων ευρώ και με το κεφάλαιο αυτό θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος του 2029, έπειτα από ανοιχτό διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί σύντομα η αντικατάσταση κουφωμάτων, η θερμομόνωση δωμάτων, η αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης-ψύξης και πολλά άλλα.

Τι ενώνει Καμμένο και Κασσελάκη

Παρά τις πρόσφατες ατυχείς δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, η έρευνα της MRB έδειξε χθες ότι ποσοστό 12,3% του εκλογικού σώματος δηλώνει έτοιμο να την ψηφίσει όταν φτάσει η ώρα της κάλπης. Αυτό δεν αφήνει αδιάφορους δυο παίκτες του πολιτικού παιχνιδιού που ξέρουν ότι μόνοι τους δεν μπορούν. Ο ένας είναι ο Στέφανος Κασσελάκης, που κατά τον ίδιο, πληροί τον όρο που έχει βάλει η Καρυστιανού - για ένα κίνημα χωρίς πολιτικούς με προϋπηρεσία στη Βουλή και φαίνεται πως θα επιδιώξει μέσω απόφασης συνεδρίου την ερχόμενη εβδομάδα να δείξει τη συνεργασία με το εκκολαπτόμενο κόμμα. Ο έτερος Καππαδόκης, που θα ήθελε πολύ να δει συνεργασία με την κυρία Καρυστιανού είναι ο Πάνος Καμμένος που παρά το κομματικό και κυβερνητικό παρελθόν του θεωρεί πως ταυτίζεται ιδεολογικά και πολιτικά με την κυρία Καρυστιανού, αφού κινούνται και οι δυο στο κομμάτι της αντισυστημικής Δεξιάς και απευθύνονται σε ένα συντηρητικό κομμάτι ψηφοφόρων. Να μην ξεχνάμε ότι ο Καμμένος είχε μεγάλο γκελ σε ψηφιακούς ακόλουθους πριν 15 χρόνια όταν ίδρυσε τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ενώ να θυμίσουμε πως έφυγε από την κυβέρνηση Τσίπρα όταν ήρθε προς κύρωση η συμφωνία των Πρεσπών. Πάντως τις τελικές αποφάσεις θα λάβει η κυρία Καρυστιανού.

Κόντρες για τα Ίμια

Αύριο συμπληρώνονται 30 χρόνια από την τραγωδία των Ιμίων και οι πολιτικές δυνάμεις δείχνουν πρόθυμες να ανοίξουν κόντρα για το θέμα. Την αρχή έκανε ο Δημήτρης Νατσιός της Νίκης, ακολούθησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που της αρέσει να «τζογάρει» πολιτικά σε τέτοια θέματα και το απογείωσε ο Μακάριος Λαζαρίδης επιτιθέμενος στην κυβέρνηση Σημίτη. Στο ΠΑΣΟΚ δεν περίμεναν για να πω την αλήθεια την αναβίωση αυτής της συζήτησης - πόσω μάλλον που στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής τα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία 15 χρόνια τη χώρα φαίνεται να ταυτίζονται απόλυτα σε όλες τις στρατηγικές επιλογές. Πάντως μεταξύ μας, οι επέτειοι δεν προσφέρονται για κόντρες, αλλά για τιμή στους πεσόντες και αναστοχασμό για τα λάθη πολιτικών, στρατιωτικών και - μην το ξεχνάμε - δημοσιογράφων.