Διαρροή ερωτικού βίντεο πυροδοτεί διπλή παραίτηση και ένταση στην κυβέρνηση του Μαυροβουνίου

Στο επίκεντρο έντονου δημόσιου διαλόγου βρίσκεται το Μαυροβούνιο, μετά τη διαρροή προσωπικού βίντεο που φέρεται να απεικονίζει δύο υψηλόβαθμους κρατικούς αξιωματούχους.

Η υπόθεση οδήγησε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στην παραίτηση τόσο της Μιριάνα Πάικοβιτς, γενικής διευθύντριας για την Προώθηση και Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όσο και του Ντέγιαν Βούκσιτς, συμβούλου του Προέδρου και πρώην επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας.

Το υλικό κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας πολιτικές αναταράξεις και έντονη συζήτηση για την προστασία της ιδιωτικότητας.

Η Πάικοβιτς έκανε λόγο για παράνομη διαρροή προσωπικού περιεχομένου, σημειώνοντας ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του βίντεο πριν αυτό δημοσιοποιηθεί.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αισθάνθηκε πίεση και φόβο λόγω της θέσης του Βούκσιτς στον κρατικό μηχανισμό, ενώ κάλεσε τις γυναίκες να μιλούν ανοιχτά όταν αντιμετωπίζουν καταστάσεις που τις κάνουν να αισθάνονται ευάλωτες.

Από την πλευρά του, ο Βούκσιτς αρνήθηκε κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι είδε το υλικό για πρώτη φορά όταν άρχισε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Κατέθεσε μάλιστα μήνυση, υποστηρίζοντας ότι και ο ίδιος δέχθηκε πιέσεις και απειλές σε σχέση με την επαγγελματική του πορεία.

Οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σε αλληλοκαταγγελίες, ενώ οι αρχές του Μαυροβουνίου διερευνούν την υπόθεση. Η ταυτότητα του ατόμου που διέρρευσε το βίντεο παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας, η μη συναινετική δημοσιοποίηση προσωπικού ερωτικού περιεχομένου αποτελεί σοβαρό αδίκημα και μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης έως και πέντε έτη.

Το περιστατικό έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση στη χώρα για τα όρια της πολιτικής ευθύνης, την κατάχρηση εξουσίας και την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής σε μια εποχή όπου η ψηφιακή διαρροή προσωπικών δεδομένων γίνεται ολοένα και πιο συχνή.