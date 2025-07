Το Campari συνάντησε την Kid Moxie σε μία αξέχαστη βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Το εμβληματικό Campari με το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του ήταν πρωταγωνιστής της βραδιάς, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη μακροχρόνια σύνδεση του με τον κόσμο της τέχνης, τη δημιουργικότητα και τις πιο αυθεντικές στιγμές, οι οποίες μετατρέπονται σε αξέχαστες ιστορίες.

Η μουσική εκδήλωση ξεκίνησε με την πρώτη προβολή του νέου video clip της Kid Moxie για το κομμάτι "Can’t Help Falling In Love", το οποίο γράφτηκε για την επιτυχημένη σειρά "Maestro in Blue" και ερμήνευσε ζωντανά η cinematic pop star, δημιουργώντας μία μαγική και κινηματογραφική ατμόσφαιρα που ενθουσίασε το κοινό. Το video clip με τη ξεχωριστή υπογραφή του Campari, αποτελεί μια ωδή στο πάθος, έναν συμβολισμό της μεταμορφωτικής δύναμης του έρωτα.

Οι 500 παρευρισκόμενοι της συναυλίας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μοναδικά Campari cocktails – το διαχρονικό Negroni με τη ξεχωριστή bitter γεύση του αλλά και δροσερά Campari Spritz, την αυθεντική ιταλική εμπειρία του aperitivo.