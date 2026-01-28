Lane Assist: Πώς λειτουργεί το σύστημα που φέρεται να μπλόκαρε το τιμόνι στη Ρουμανία

Το φονικό τροχαίο στη Ρουμανία, όπου ένα βαν με Έλληνες φιλάθλους έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να χαθούν ζωές, έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία.

Ανάμεσα στις πρώτες μαρτυρίες, ένας από τους τραυματίες ανέφερε ότι «κόλλησε το τιμόνι» πιθανόν λόγω προβλήματος στο σύστημα Lane Assistance.

Τι είναι το Lane Assist

Το Lane Assist , γνωστό και ως Lane Assistance (LKA), Lane Assistant ή Lane Departure Warning (LDW), είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα υποβοήθησης οδηγού.

Στόχος του είναι να αποτρέψει την ακούσια έξοδο του οχήματος από τη λωρίδα κυκλοφορίας, χρησιμοποιώντας κάμερες, αισθητήρες και μικρές διορθωτικές κινήσεις στο τιμόνι.

Lane Assist: Πώς «βλέπει» τον δρόμο

Το σύστημα βασίζεται σε μία ή περισσότερες κάμερες τοποθετημένες ψηλά στο παρμπρίζ, συνήθως πίσω από τον εσωτερικό καθρέφτη.

Οι κάμερες αυτές:

αναγνωρίζουν τις λευκές ή κίτρινες γραμμές του δρόμου

εντοπίζουν τα όρια της λωρίδας

«διαβάζουν» το οδόστρωμα ακόμη και όταν οι γραμμές είναι φθαρμένες

Τα πιο εξελιγμένα συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη και χωρίς καθαρή σήμανση, αξιολογώντας το πλάτος του δρόμου και τη θέση του οχήματος.

Lane Assist: Πώς αντιδρά

Όταν το σύστημα αντιληφθεί ότι το όχημα παρεκκλίνει από τη λωρίδα χωρίς φλας:

ενεργοποιεί ηχητική ειδοποίηση

προκαλεί δόνηση στο τιμόνι

και, αν ο οδηγός δεν αντιδράσει, εφαρμόζει μικρή διορθωτική ροπή στο τιμόνι για να επαναφέρει το όχημα στη λωρίδα

Σε πιο προηγμένες εκδόσεις, το Lane Assist λειτουργεί συνεχώς, κρατώντας το όχημα στο κέντρο της λωρίδας - πάντα όμως με την προϋπόθεση ότι ο οδηγός έχει τα χέρια στο τιμόνι.

Lane Assist: Τα όρια και οι αδυναμίες του συστήματος

Παρά την τεχνολογική του εξέλιξη, το Lane Assistance δεν είναι αλάνθαστο.

Η λειτουργία του μπορεί να επηρεαστεί από:

φθαρμένες ή ανύπαρκτες διαγραμμίσεις

έντονη βροχή, χιόνι ή ομίχλη

χαμηλό φωτισμό

βρωμιά ή εμπόδια μπροστά στην κάμερα

Σε τέτοιες συνθήκες, το σύστημα μπορεί να απενεργοποιηθεί ή να λειτουργήσει με μειωμένη ακρίβεια.

Παρά τη συχνή παρεξήγηση, το Lane Assistance δεν είναι σύστημα αυτόνομης οδήγησης. Δεν αντικαθιστά τον οδηγό, δεν «κρατάει» μόνο του το όχημα και δεν μπορεί να προβλέψει πολύπλοκες κυκλοφοριακές συνθήκες. .