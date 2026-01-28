Οι δύο τραγωδίες στα Τρίκαλα και την Ρουμανία αλλάζουν ουσιαστικά τον σχεδιασμό του Μητσοτάκη για τις επόμενες μέρες. Μαθαίνω ότι η προγραμματισμένη συνέντευξη στον Παπαχελά που θα προβαλλόταν την Πέμπτη πηγαίνει για τη Δευτέρα, ενώ και το προσυνέδριο της Ν.Δ. που θα γινόταν το Σάββατο στα Ιωάννινα, εγκαινιάζοντας τον προσυνεδριακό κύκλο μέχρι το συνέδριο του Μαΐου, πηγαίνει για πιο κάτω. Ειδικά για το γαλάζιο προσυνέδριο μάλιστα είναι η δεύτερη αναβολή, καθώς ήταν να ξεκινήσουν από τη Θεσσαλονίκη, αλλά λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων πήγε πιο κάτω.

Άνω τελεία για την Όλγα

Κάτι η αλλαγή ατζέντας στην επικαιρότητα, κάτι η διάθεση του Μεγάρου Μαξίμου να μην ανακινήσει ένα θέμα που έγραψε πολύ άσχημα και ειδικά στον κόσμο της ΝΔ, φαίνεται ότι η Όλγα Κεφαλογιάννη θα επιστρέψει από το Νέο Δελχί χωρίς να τίθεται υπό αίρεση η θέση της. Άλλωστε, όπως μου έλεγε και σοβαρή πηγή, αν η κ. Κεφαλογιάννη έπαιρνε τον δρόμο για το σπίτι της, θα έπρεπε να την ακολουθήσει και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αλλά και ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Στελιος Κουτνατζής. Και πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση επιμένει ότι η διάταξη είναι σωστή και αφορά πολύ περισσότερους πολίτες από την κ. Κεφαλογιάννη. Βέβαια, στον ανασχηματισμό που κάποια στιγμή (όχι άμεσα) θα γίνει, δεν νομίζω ότι η θέση της κ. Κεφαλογιάννη θα είναι πολύ ασφαλής.

Το πρόβλημα της Καρυστιανού

Έμπειρος δημοσκόπος μου εξήγησε το βασικό πολιτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην παρούσα φάση η Μαρία Καρυστιανού. Όπως υποστηρίζει, κινηματική διάσταση στην προσπάθεια της έδωσε συνολικά η Αριστερά. Τόσο στον δρόμο όσο και στα πληκτρολόγια. Όσο η ίδια όμως βγαίνει από τα Δεξιά ή και την άκρα δεξιά, τόσο χάνει σε υποστηρικτές που έβλεπαν στο πρόσωπο της τον άνθρωπο που θα «ρίξει τον Μητσοτάκη». Ακόμη και από την πλευρά Τσίπρα δεν προκύπτει ιδιαίτερη ανησυχία για την κίνηση της κ. Καρυστιανού - επισημαίνουν σχεδόν εμμονικά πως το άγχος το έχει η Νίκη, η Ελληνική Λύση και βέβαια η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Ζωή κάνει μπάχαλα

Η οποία Ζωή Κωνσταντοπούλου συνεχίζει τα δικά της μπάχαλα μέσα στη Βουλή και στην Εξεταστική Επιτροπή που είναι φανερό πως έχει εξαντλήσει τη χρησιμότητα της. Χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στον βουλευτή της ΝΔ Νίκο Βλαχάκο, αδελφό ενός εκ των τριών πεσόντων της τραγωδίας των Ιμίων με τη φράση «καλό θα ήταν να ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια». Οι συνεχείς προκλήσεις και διακοπές προκάλεσαν την αντίδραση της πλειοψηφίας που αποφάσισε την παραπομπή της για ανάρμοστη κοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Σύσκεψη για το κυκλοφοριακό

Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στο σημερινό πρόγραμμα Μητσοτάκη, για το πρωί είναι προγραμματισμένη ευρεία διϋπουργική σύσκεψη με θέμα το κυκλοφοριακό στο Λεκανοπέδιο, αλλά και ειδικά για την περίπτωση του Κηφισού. Τη βασική εισήγηση θα κάνει ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος έχει επεξεργαστεί διάφορα μέτρα για την κυκλοφορία των φορτηγών στον αστικό ιστό, εναλλακτικές διαδρομές, τη μεταφορά του κέντρου logistics κ.α. Θα έλεγα πάντως να μην περιμένουμε αποφάσεις από τη σύσκεψη, καθώς η κυβέρνηση είναι ακομα σε φάση διαβούλευσης.

Στα Γιάννενα η Ιθάκη

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ετοιμάζεται για την τέταρτη στάση του, που θα είναι τα Γιάννενα. Ο πρώην Πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Περιφέρεια της καταγωγής του και αναμένει κοσμοσυρροή αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης όπως ακούω. Ο χώρος έχει βρεθεί, πρόκειται για το ξενοδοχείο Du Lac και η εκδήλωση προγραμματίζεται για το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Επίσπευση για ανακοίνωση κόμματος δεν βλέπω πάντως από τον πρώην Πρωθυπουργό. Όπως έχω ξαναγράψει, μην περιμένετε νεότερα πριν το φθινόπωρο.