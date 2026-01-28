Φόβοι για serial killer στη Θεσσαλονίκη: Την εμπλοκή του 52χρονου και στη δεύτερη νεκρή εξετάζουν οι αρχές

Μετά από δύο περίπου χρόνια ερευνών για την εξαφάνιση 46χρονης γυναίκας στη Μενεμένη στη Θεσσαλονίκη, 52χρονος άνδρας ομολόγησε ότι την σκότωσε. Παράλληλα, εξετάζεται και η εμπλοκή του στον θάνατο 41χρονης, της οποίας η σορός βρέθηκε στο ίδιο δώμα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ομολόγησε ένας 52χρονος τοξικοεξαρτημένος, ο οποίος αποτελεί τον βασικό ύποπτο, είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών μαζί με τη 46χρονη γυναίκα.

Όπως ανέφερε, εκείνη άρχισε να φωνάζει όταν ο φίλος του προσπάθησε να την ακινητοποιήσει. Στη συνέχεια ο ίδιος, σύμφωνα με την εκπομπή «Live Now» της ΕΡΤ, ο ίδιος αποπειράθηκε να τη βιάσει. Η γυναίκα αντιστάθηκε και για αυτό της έκλεισαν το στόμα, προκαλώντας την ασφυκτικό θάνατο.

Στη συνέχεια, μαζί με ακόμη ένα άτομο, μετέφεραν το άψυχο σώμα της και το πέταξαν σε κάδο απορριμμάτων. Η 46χρονη αναζητούνταν από τις Αρχές, καθώς είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της τον Οκτώβριο του 2025, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε χαθεί από προσώπου γης εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Θεσσαλονίκη: Και δεύτερη γυναίκα νεκρή

Οι Αρχές, άρχισαν να ερευνούν λόγω των εξαφανίσεων. Ερευνώντας το κτίριο αντίκρισαν το πτώμα και της δεύτερης γυναίκας, η οποία βρέθηκε τυλιγμένη με μια κουβέρτα και την αναγνώρισαν από τα δαχτυλίδια.

Για την δεύτερη υπόθεση που αφορά τον θάνατο 42χρονης γυναίκας, ο 52χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν πρόκειται για δολοφονία. Όπως είπε στους αστυνομικούς, είχαν κάνει εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών ουσιών και η γυναίκα «δεν ξύπνησε ποτέ».

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, το άψυχο σώμα της μεταφέρθηκε και αποκρύφτηκε σε ταράτσα της ίδιας πολυκατοικίας, όπου παρέμεινε για περίπου έξι ώρες. Για την περίπτωση αυτή, ο ύποπτος αρνείται οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια, αποδίδοντας τον θάνατο αποκλειστικά σε υπερβολική χρήση ουσιών.

Μέχρι στιγμής, δύο άτομα έχουν προσαχθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου και των δύο γυναικών, καθώς και ο ακριβής ρόλος των εμπλεκομένων.

Φόβοι για serial killer μετά τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη

Με βάση τα παραπάνω γεγονότα, αυξάνεται ο φόβος για serial killer στην περιοχή. Η έρευνα συνεχίζεται ακόμα και εξετάζονται όλα τα σενάρια, όπως και ανέφερε ο Χρήστος Συνδρεβέλης, αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ στην ΕΡΤ.

Στόχος των ερευνών είναι να δουν αν ταυτίζεται ο 52χρονος με άλλες αγνοούμενες στην περιοχή.

