Φάνης Λαμπρόπουλος: Τα πρώτα σχόλια για την αποχώρηση της Ελένης Βουλγαράκη - «Δεν ήταν εύκολο»

Έπειτα από έξι χρόνια η Ελένη Βουλγαράκη εγκαταλείπει τη ραδιοφωνική της οικογένεια, τον Φάνη Λαμπρόπουλο και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη με τους οποίους έκανε την εκπομπή «Τα κουνάβια» στον Music 89,2 για να μπορεί να έχει μια πιο ομαλή καθημερινότητα, αφού τους τελευταίους μήνες μοίραζε τη ζωή της ανάμεσα σε Ελλάδα και Πορτογαλία καθώς ο αγαπημένος της Φώτης Ιωαννίδης αγωνίζεται στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης Ελένης Βουλγαράκη

«Η αλήθεια είναι ότι είχαμε βάλει ένα deadline. Υπάρχουν υποχρεώσεις, στις οποίες δεν μπορώ να είμαι σωστή. Νομίζουν ότι είμαι έγκυος, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα πρόγραμμα καθημερινής εκπομπής, με τα δεδομένα που έχει τώρα η ζωή μου. Είναι πολύ δύσκολο και ήταν πολύ δύσκολο μέχρι να καταλήξουμε να πάρουμε αυτή την απόφαση.

Δεν νιώθω ούτε ότι βάζω τελεία ούτε ότι σας χαιρετάω την Παρασκευή και δεν θα σας ξαναβλέπω. Στην Ελλάδα θα είμαι απλά δεν μπορώ να είμαι στις ημέρες που απαιτούνται για το ραδιόφωνο. Πρέπει να μοιράσω κάπως διαφορετικά και τον χρόνο και να μην είμαι με το ένα πόδι εδώ και το ένα πόδι εκεί. Δεν έχω καμία ισορροπία στη ζωή μου, γενικά. Πρέπει κάπως να το βρω» αποκάλυψε η Ελένη Βουλγαράκη με την παρέα να επιστρατεύει το χιούμορ και σε αυτή την περίπτωση.

Ελένη Βουλγαράκη: «Δεν φεύγω μόνιμα»

Η ραδιοφωνική παραγωγός εξήγησε μιλώντας στη «Super Κατερίνα» ότι επιθυμία της είναι να αποκτήσει μια πιο ομαλή καθημερινότητα και ότι δεν φεύγει μόνιμα από την Ελλάδα.

«Αναγκαστικά πρέπει να αφήσω το ραδιόφωνο, με πολύ βαριά καρδιά. Δηλαδή, η στεναχώρια είναι πολύ μεγάλη, αληθινά. Αλλά είναι κάτι που το συζητάμε από το καλοκαίρι ουσιαστικά. Είχαμε πει να το δοκιμάσουμε, να το τρενάρουμε, να βρούμε όλους τους τρόπους ρε παιδί μου, να το δοκιμάσουμε.

Δεν είναι τόσο βιώσιμο και αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα, γιατί έχω δει, γράφεται ότι μετακομίζω μόνιμα, φεύγω, τα παρατάω όλα και τα λοιπά. Αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω τις υποχρεώσεις που έχει μία καθημερινή εκπομπή. Οπότε θα κάνω άλλα πράγματα.

Θα κάνω δική μου επιχείρηση. Το λέω και το εννοώ. Θα κάνω κάτι. Και θα έρθω, επειδή τα παιδιά είναι οικογένεια, θα το διαφημίσουν τα «Κουνάβια», θα στηρίξουν και από κει και πέρα ξέρεις τι γίνεται σε αυτή τη ζωή; Όλα είναι πιθανά.

Δεν είμαι ερωτική μετανάστρια. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι εμείς είπαμε στο ραδιόφωνο και χθες, ότι θα πηγαινοέρχομαι, απλά πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνεται κάτω από κανονικές συνθήκες. Δεν γίνεται να είμαι με μια βαλίτσα στο χέρι κάθε δύο μέρες. Δηλαδή δεν βγαίνει, είναι δύσκολο και πρώτα ο Θεός όλα θα γίνουν. Δεν κλείνω καμία πόρτα, δεν φεύγω μόνιμα.

Το ίδιο μου φαίνεται η συγκατοίκηση στο εξωτερικό. Το ίδιο είναι. Δεν μου φαίνεται κάτι διαφορετικό. Συγκατοικούσαμε εδώ, συγκατοικούμε και εκεί, στηρίζει ο ένας τον άλλον, αυτό. Να γίνει γάμος στο εξωτερικό λες; Όχι. Δεν θα μας ξαναμιλήσει κανένας. Εκτός εάν δεν θέλουμε κανέναν στο επόμενο βήμα και πούμε θα το κάνουμε στο εξωτερικό. Είναι μία πολύ καλή αφορμή. Όχι, άμα είναι να γίνει κάτι και όταν πρώτα ο Θεός γίνει κάτι, θα γίνει εδώ» ανέφερε.

Φάνης Λαμπρόπουλος: «Ξέραμε από το καλοκαίρι ότι θα φύγει η Ελένη»

Από την πλευρά του ο Φάνης Λαμπρόπουλος δήλωσε πως η αποχώρησή της ήταν γνωστή στην ομάδα από το καλοκαίρι. «Δεν ήταν εύκολο. Κάναμε τα πάντα. Ήταν κάτι που γνωρίζαμε από το καλοκαίρι. Προσπαθούσαμε να βρούμε έναν τρόπο. Είπαμε να το πάμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Είναι δύσκολο για την Ελένη με το καθημερινό. Δεν μπορεί να είναι σε μια δουλειά που απαιτεί καθημερινή παρουσία.

Με την Ελένη και τον Δημήτρη η σχέση έχει φύγει από το συναδελφικό, είμαστε σαν αδέλφια. Η Ελένη δεν θα χαθεί ούτε από τη ζωή μας, ούτε από τις δουλειές μας. Αυτό επέλεξε στην τωρινή φάση και εμείς θα είμαστε δίπλα της», είπε ο παρουσιαστής. Ερωτηθείς αν θα τους παντρέψει ο Φάνης Λαμπρόπουλος απάντησε ότι οι γάμοι έχουν έξοδα και δεν αποκάλυψε αν γνωρίζει μελλοντικά σχέδια του ζευγαριού: «Ας παντρευτούν όποτε θέλουν, αρκεί να μην είναι σε κανένα νησί και χαλάμε τις διακοπές μας», είπε.