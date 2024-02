Celebrities, μουσική, μοναδικά activations ή αλλιώς πώς το iSENZIA party ήταν τόσο συναρπαστικό

Αν υπάρχει συνταγή για υπέροχα πάρτυ, τότε ξέρουμε ποιος την έχει – τα νέα tea sticks iSENZIA. Διότι το event της περασμένης Δευτέρας που έγινε στο Anassa City Events, με αφορμή την κυκλοφορία αυτού του καινοτόμου προϊόντος που πηγαίνει σε άλλο επίπεδο την εμπειρία που προσφέρει το PULZE, ήταν talk of the town. Υπέροχες μουσικές, ένα δυνατό live που δικαίωνε με κάθε τραγούδι του setlist το hashtag της βραδιάς #flavourthatmovesyou, ωραίος κόσμος σε απόλυτο party mood, έντονα χρώματα και φυσικά ανατρεπτικές γεύσεις, ήταν όσα έκαναν τη συγκεκριμένη νύχτα αξέχαστη -αν δεν ήσουν εκεί ίσως κάτι να κατάλαβες από τα stories που ανέβηκαν και δημιούργησαν το απαραίτητο για κάθε πάρτυ που σέβεται τον εαυτό του, FOMO.

Ήδη από τη στιγμή που λάβαμε την πρόσκληση περάσαμε την ειδοποίηση στο calendar μας και δημιουργήσαμε υψηλές προσδοκίες για μια βραδιά που μας καλούσε να ανακαλύψουμε μια συναρπαστική γευστική καινοτομία -δηλαδή πραγματικά, what’s not to like? Η πρώτη «γνωριμία» με το iSENZIA έγινε νωρίς, την ώρα που ο Νίκος Μορφέσης, αγαπημένος dj, ραδιοφωνικός παραγωγός, δημιουργούσε με τις μουσικές που επέλεγε τα ταιριαστά vibes (αν δεν έχεις ακούσει ακόμα τις Spotify playlists που επιμελείται για το PULZE, κάνε το τώρα). Σε ειδικά διαμορφωμένα spots, με διακόσμηση και design που τραβούσε αμέσως την προσοχή, γνωρίσαμε και δοκιμάσαμε κάθε μία από τρεις νέες iSENZIA γεύσεις. Watermelon Crush, Menthol Crush και Berry Crush. Crushes όνομα και πράγμα θα προσθέσω, καθώς αμέσως μας κέρδισαν με την τόσο ντελικάτη γευστική εμπειρία που προσέφεραν.

Καρπούζι, μέντα και berries είναι οι πρωταγωνιστές των νέων θερμαινόμενων ράβδων νικοτίνης, οι οποίες είναι σχεδιασμένες όχι από φύλλα καπνού, όπως θα περίμεναν οι περισσότεροι, αλλά από φύλλα τσαγιού και πιο συγκεκριμένα από ένα συνδυασμό πράσινου τσαγιού και της ποικιλίας oolong, προσφέροντας έτσι μια #zerotobacco εμπειρία. Χρειάστηκε μόλις ένα κλικ στο φίλτρο, καθώς οι ράβδοι iSENZIA διαθέτουν τεχνολογία κάψουλας, ώστε να γευτούμε αυτήν την τόσο γεμάτη αίσθηση φρουτένιας ή δροσερής εμπειρίας, ανάλογα τη γεύση που έχεις επιλέξει. Και όταν αυτή η εμπειρία έρχεται σε τρεις γεύσεις, τόσο το καλύτερο: Το Watermelon Crush ταιριάζει ιδανικά με τις καλοκαιρινές μας αποδράσεις (τόσο της ημέρας όσο και της νύχτας), λόγω της έντονης και αρωματικής γεύσης από καρπούζι. Το Menthol Crush φέρνει την αρωματική φρεσκάδα της μέντας. Και τέλος, το Berry Crush είναι ιδανικό για όσους αναζητούν αυτή την ιδιαίτερη γλυκιά γεύση που έχουν τα Berries. Μάλιστα, ειδικά για το πάρτι είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε και μερικά signature cocktails που έκαναν ιδανικό pairing με τις νέες γεύσεις.

Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούσαν εδώ. Άλλωστε το iSENZIA, αντιλαμβάνεται τη γεύση ως μια ολιστική εμπειρία, επομένως είχε φροντίσει να εμπλουτίσει το λανσάρισμα των sticks με ευφάνταστα activations: από το neon facepainting που ήταν εμπνευσμένο από τα χρώματα των συσκευασιών και κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον μέχρι το Photobooth με τα iSENZIA-inspired props. Και στα δύο corners γινόταν το αδιαχώρητο μέχρι τη στιγμή που ανέβηκαν στην σκηνή οι INCO -εδώ μάλλον είναι περιττές οι συστάσεις για μια μπάντα που έκανε ξανά το Rock ‘n’ Roll στο Κολωνάκι the place to be. Από τις πρώτες κιόλας νότες που έπαιξε ο frontman Ηλίας Μπόγδανος κατάφερε να «αιχμαλωτίσει» το κοινό και να το κάνει να χορεύει ασσταμάτητα μέχρι αργά το βράδυ.

Δεν ξέρω αν υπάρχει συνταγή για ένα πετυχημένο πάρτι. Ξέρω όμως ότι οι νέες γεύσεις iSENZIA ξεπέρασαν κάθε «συνταγή» και μας σύστησαν ένα ανατρεπτικό και καινοτόμο γευστικό κόσμο για όσους αναζητούμε την απόλαυση σε κάθε της έκφανση.

Advertorial