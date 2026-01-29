Πώς θα γίνει η υποδοχή των επτά σορών από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο «Μακεδονία» - Η πομπή στην Τούμπα

Το απόγευμα της Πέμπτης (29/01), περίπου στις 16:30, αναχώρησε από την Τιμισοάρα το C-130 με τις σορούς των επτά νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ που βρήκαν τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Λίγο πριν από την αναχώρηση τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, από τον μητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος εναπόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο σε κάθε ένα από τα επτά φέρετρα.

Bίντεο του Orange Press Agency δείχνει την συγκλονιστική εικόνα με τις σορούς στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα:

Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα υποδεχθούν το C-130 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πομπή από το αεροδρόμιο μέχρι το γήπεδο της Τούμπας και θα κάνουν τον γύρο του σταδίου.

Στη συνέχεια θα σταθούν μπροστά στη Θύρα 4 όπου θα τους περιμένουν οι υπόλοιποι φίλαθλοι που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν με όχημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» οι δύο τραυματίες

Νωρίτερα την Πέμπτη, αεροσκάφος – ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στη Θεσσαλονίκη τους δύο από τους τρεις τραυματίες του τροχαίου, ενώ ο τρίτος παρέμεινε για νοσηλεία στη Ρουμανία και η αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί, μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο τραυματιών, που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, είναι πολυτραυματίας και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και ενδέχεται να μη χρειαστεί νοσηλεία.

Σε πρώτη φάση, οι τραυματίες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου νοσηλεύονται στη μονάδα βραχείας νοσηλείας έως ότου γίνει η εισαγωγή τους στις κλινικές.