Κατά παντός υπευθύνου – ιδιώτη ή δημοσίου – στρέφεται η πρώτη μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε για την ανείπωτη τραγωδία στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα.

Το εργατικό δυστύχημα, που προκλήθηκε από διαρροή καύσιμου αερίου και οδήγησε σε έκρηξη και πυρκαγιά, στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Η αναφορά υποβλήθηκε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου μέσω της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών και διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Τρικάλων. Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκεται ομάδα νέων συνεργαζόμενων δικηγόρων που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα.

Το σκεπτικό της νομικής ομάδας

Ένας εκ των δικηγόρων, ο Γιώργος Μπαλατσούκας – με καταγωγή από τα Τρίκαλα – μίλησε στην εκπομπή «Ανοιχτά Μικρόφωνα» της ΕΡΤ Λάρισας, εξηγώντας ότι η μηνυτήρια αναφορά λειτουργεί ως «υποστηρικτική πράξη προς τη Δικαιοσύνη».

Όπως τόνισε, στόχος είναι να μην περιοριστεί η έρευνα μόνο στους άμεσα εμπλεκόμενους της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, ο κ. Μπαλατσούκας υπογράμμισε ότι πρέπει να εξεταστεί συνολικά αν οι αρμόδιες δημόσιες αρχές – όπως η Επιθεώρηση Εργασίας, η Περιφέρεια και τα συναρμόδια υπουργεία – άσκησαν επαρκώς τις υποχρεώσεις τους σε θέματα ελέγχων και μέτρων ασφαλείας.

Αίτημα διερεύνησης και για πολιτικές ευθύνες

Στη μηνυτήρια αναφορά περιλαμβάνεται και αίτημα διερεύνησης τυχόν ποινικών ευθυνών του Υπουργού Εργασίας και υπηρεσιακών παραγόντων.

Όπως αναφέρεται, η χρόνια υποστελέχωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ενδέχεται να έχει συμβάλει στην αδυναμία διενέργειας ουσιαστικών προληπτικών ελέγχων, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου.

Ο κ. Μπαλατσούκας σημείωσε ότι «ο καθένας θα μπορούσε να βρεθεί στη θέση των αδικοχαμένων γυναικών». Τόνισε ότι οι οικογένειες των θυμάτων δικαιούνται να μάθουν τι πραγματικά συνέβη και ποιος φέρει ευθύνη, ώστε – όπως είπε – «να μην ξαναθρηνήσουμε αθώους στο βωμό εγκληματικών παραλείψεων».

Τα αδικήματα που διερευνώνται

Η μηνυτήρια αναφορά ζητά τη διερεύνηση των αδικημάτων της:

θανατηφόρου έκθεσης,

ανθρωποκτονίας από αμέλεια,

με την επιβαρυντική περίσταση του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος,

καθώς και κάθε άλλου τυχόν ποινικού αδικήματος που μπορεί να προκύψει.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, η νομική ομάδα ζητά μια πλήρη και σε βάθος έρευνα, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς περιορισμούς.