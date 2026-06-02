Το checklist των 300.000€: Είσαι ο επόμενος founder που θα βραβεύσει ο Στέλιος Χατζηιωάννου;

Για 17η συνεχόμενη χρονιά, το Stelios Philanthropic Foundation και ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου επιστρέφουν με έναν θεσμό που έχει συνδεθεί όσο λίγοι με την ελληνική startup σκηνή: τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου 2026.

Με συνολικά έπαθλα 300.000 ευρώ, ο θεσμός συνεχίζει να στηρίζει νέους επιχειρηματίες που δεν αρκούνται σε μια καλή ιδέα, αλλά χτίζουν εταιρείες με πραγματικό αποτύπωμα στην οικονομία, την απασχόληση και την καινοτομία.

Ένας θεσμός που εξελίσσεται μαζί με το ελληνικό startup οικοσύστημα

Από το 2008 μέχρι σήμερα, τα βραβεία έχουν λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για εκατοντάδες νέους founders στην Ελλάδα. Και όχι άδικα, καθώς πολλές από τις εταιρείες που ξεχώρισαν τα προηγούμενα χρόνια κατάφεραν να εξελιχθούν σε success stories με διεθνή παρουσία.

Ανάμεσά τους βρίσκονται η Ferryhopper, η Cinobo, η Ancient Greek Sandals, η Enaleia, η Vendora και η Sun of a Beach - επιχειρήσεις που απέδειξαν ότι μια ελληνική startup μπορεί να αποκτήσει ισχυρή ταυτότητα και εκτός συνόρων.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο θεσμός δεν μένει στάσιμος. Αντίθετα, προσαρμόζεται κάθε χρόνο στη νέα πραγματικότητα της αγοράς και στην ωρίμανση του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας.

Τα χρηματικά έπαθλα και ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Και φέτος, τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ:

150.000 ευρώ για τον πρώτο νικητή

100.000 ευρώ για τον δεύτερο

50.000 ευρώ για τον τρίτο

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δοθεί ουσιαστική ώθηση σε επιχειρήσεις με προοπτική ανάπτυξης, νέες θέσεις εργασίας και εξωστρεφή χαρακτήρα.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι εξής:

Οι υποψήφιοι να είναι έως 34 ετών (γεννημένοι το 1992 ή μετά)

Να έχουν ιδρύσει την εταιρεία τους στην Ελλάδα από το 2021 και μετά

Η επιχείρηση να έχει ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών 100.000 ευρώ

Να απασχολεί τουλάχιστον 3 εργαζομένους

Να πρόκειται για ΙΚΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ

Οι ιδρυτές να κατέχουν πάνω από το 50% της εταιρείας

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και υποψήφιοι προηγούμενων ετών, αρκεί να πληρούν τα νέα κριτήρια, ενώ προηγούμενοι νικητές εξαιρούνται από τη διαδικασία.

Η στρατηγική συμμαχία με το Elevate Greece

Για το 2026, ο θεσμός αποκτά ακόμα μεγαλύτερη εμβέλεια, καθώς τελεί υπό τη θεσμική υποστήριξη του Elevate Greece. Η συνεργασία αυτή με τον εθνικό μηχανισμό καταγραφής των startups ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της διαδικασίας αξιολόγησης, αναδεικνύοντας τη σημασία της στήριξης της επιχειρηματικότητας σε εθνικό επίπεδο.

Όπως δήλωσε ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου: «Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπουμε κάθε χρόνο το επίπεδο των συμμετοχών να ανεβαίνει, αντανακλώντας την πρόοδο της ελληνικής startup σκηνής. Τα βραβεία συνεχίζουν να αναδεικνύουν ανθρώπους που δημιουργούν πραγματική αξία».

Πώς και πότε θα γίνουν οι αιτήσεις

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά επίσημα στις 30 Απριλίου 2026 και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 6 Ιουλίου 2026.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά online μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος: https://steliosfoundation.gr/

Η μεγάλη τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, στο εμβληματικό Stelios Foundation Conference Hall στην Πλάκα, ένα κτίριο-κόσμημα που ανακαινίστηκε πλήρως και αποτελεί πλέον την έδρα των δράσεων του Ιδρύματος στην Αθήνα.

Λίγα λόγια για το Stelios Philanthropic Foundation

Πέρα από τα επιχειρηματικά βραβεία που διοργανώνει σε έξι χώρες, το Stelios Philanthropic Foundation επιτελεί ένα τεράστιο κοινωνικό έργο. Το Ίδρυμα πραγματοποιεί διάφορες δράσεις όπως η πρωτοβουλία «Φαγητό από Καρδιάς», που προσφέρει εκατοντάδες χιλιάδες σνακ μηνιαίως σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, η παροχή υποτροφιών σε κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα εντός και εκτός χώρας, η πρόσφατη δωρεά για την παραμονή 90 ιατρών σε 50 μικρά νησιά της Ελλάδας και η διάθεση του Stelios Foundation Conference Hall, του εμβληματικού κτηρίου στην Πλάκα, για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, συνθέτουν το προφίλ ενός οργανισμού που επιστρέφει την επιτυχία του στην κοινωνία.

Μην χάσετε την ευκαιρία: Αν η επιχείρησή σας έχει το όραμα και τα νούμερα, τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 είναι το επόμενο μεγάλο βήμα σας.