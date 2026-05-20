Λέκκας για έντονη οσμή: Το πιθανότερο ενδεχόμενο και τα παρόμοια φαινόμενα σε Φθιώτιδα και Εύβοια

Το ενδεχόμενο η έντονη οσμή που έγινε αισθητή στα νότια προάστια της Αττικής να οφείλεται σε βιολογικές διεργασίες στον θαλάσσιο χώρο του Σαρωνικού άφησε ανοιχτό ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας.

Mιλώντας στην εκπομπή Νewsroom του EΡΤnews ανέφερε συγκεκριμένα, ότι μέχρι στιγμής αποκλείονται τα σενάρια διαρροής φυσικού αερίου ή βιομηχανικής προέλευσης, ενώ τόνισε ότι απαιτείται «πολύ σοβαρή ανάλυση και εκτίμηση κινδύνου» πριν εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

«Η γεωγραφική ανάπτυξη του φαινομένου μάς λέει ότι δεν πρόκειται για διαφυγή από τα δίκτυα φυσικού αερίου», σημείωσε ο κ. Λέκκας, εξηγώντας στον παρουσιαστή της εκπομπής, Γιώργο Σιαδήμα, ότι η οσμή περιορίστηκε κυρίως στην παράκτια ζώνη των νοτίων προαστίων.

Διαβάστε ακόμα: Στο κενό η έρευνα για την έντονη οσμή φυσικού αερίου στην Αττική - Τα δύο σενάρια και η πηγή

Ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Φαινομένων ανέφερε ότι εξετάστηκαν τρεις βασικές κατηγορίες κινδύνων: φυσικοί, ανθρωπογενείς και βιολογικοί. Όπως είπε, τα σενάρια που σχετίζονται με πλοίο, διυλιστήρια ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις δεν διαπιστώθηκαν, ενώ και η πιθανότητα ηφαιστειακής δραστηριότητας θεωρείται εξαιρετικά απομακρυσμένη.

«Το πιθανότερο σενάριο είναι να αναπτύχθηκαν βιολογικές διεργασίες μέσα στη θάλασσα, λόγω των ιδιαίτερων καιρικών και θερμοκρασιακών συνθηκών», υπογράμμισε ο Ευθύμης Λέκκας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ειδικές συνθήκες στον θαλάσσιο χώρο ενδέχεται να προκάλεσαν απελευθέρωση αερίων από οργανισμούς ή φύκη σε ρηχά νερά, με αποτέλεσμα η οσμή να μεταφερθεί προς την ακτογραμμή.

«Η ανάπτυξη του φαινομένου μάς δίνει στοιχεία για την προέλευσή του», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «δεν μπορούμε να πάμε μόνο με υποθέσεις χωρίς μετρήσεις και δεδομένα».

Αναφορές για παρόμοια φαινόμενα σε Φθιώτιδα και Εύβοια

Ο κ. Λέκκας αποκάλυψε ακόμη ότι υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για παρόμοιο φαινόμενο δυσοσμίας και στη Φθιώτιδα αλλά και στον βόρειο Ευβοϊκό, γεγονός που όπως εξήγησε ενισχύει το ενδεχόμενο να πρόκειται για φυσικές και βιολογικές διεργασίες που επηρεάζουν μεγαλύτερη θαλάσσια περιοχή.

«Ενδεχομένως οι ίδιες συνθήκες που επικράτησαν στον Σαρωνικό να επικρατούν και στον Βόρειο Ευβοϊκό», ανέφερε. Παράλληλα, επαίνεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, σημειώνοντας ότι «το επιχειρησιακό κομμάτι έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει σε άριστο επίπεδο».

Καταλήγοντας πρόσεθεσε ότι «οι κίνδυνοι σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πάνω από 100. Για να στοχοποιήσουμε μία περίπτωση χρειάζεται πολύ σοβαρή προσέγγιση στην ανάλυση και την εκτίμηση κινδύνου», ανέφερε.