Αντίστροφα μετρά πλέον το κοινό για τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ, όπου το θρυλικό συγκρότημα θα εμφανιστεί στο πλαίσιο της επετειακής περιοδείας «Run For Your Lives» όπου γιορτάζουν τα 50 τους χρόνια, έχοντας μαζί τους ως special guests τους Anthrax.

Υπάρχει περίπτωση να μας τα χαλάσει ο καιρός;

Η αστάθεια του καιρού δεν φαίνεται να μας αποχαιρετά σύντομα. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ το Σάββατο 23/5 ο καιρός αναμένεται, στα ανατολικά άστατος με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες και στα δυτικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε για τον καιρό ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ο βοριάς θα μπει προς τη μεριά του Αιγαίου και επομένως η αστάθεια θα αρχίσει να εκδηλώνεται προς το εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Επομένως, στην Αττική η μέρα μπορεί να ξεκινήσει με συννεφιές και βροχές που θα είναι περισσότερες προς τα βόρεια τμήματα, όμως, όσο θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι και το απόγευμα, ο καιρός θα αρχίσει να ανοίγει και θα διαλυθούν οι συννεφιές.