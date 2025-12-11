Christmas the Sailor Jerry Way!

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικά Xmas cocktails με βάση το Sailor Jerry Spiced Rum, σε μία ατμόσφαιρα που συνδύαζε την καλλιτεχνική ταυτότητα του brand με τη σύγχρονη urban κουλτούρα.
Ένα από τα highlights της βραδιάς ήταν η live δημιουργία tailor made Sailor Jerry καπέλων,από την artist Ματίνα Λαμπροπούλου. Οι καλεσμένοι είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν τα αγαπημένα τους Sailor Jerry flashes, διαμορφώνοντας ένα καπέλο που τους εξέφραζε απόλυτα.
Spice up your Christmas with Sailor Jerry!
- Το ευθύ καρφί Βορίδη στην κυβέρνηση, ο λόγος που ο Τσίπρας διάλεξε Πάτρα και το βέβαιο ποσοστό του
- Οι αρχαιολόγοι του 3000 μ.Χ. θα τραβάνε τα μαλλιά τους: Τι άγαλμα θάφτηκε στις ελληνικές θάλασσες;
- Κτηνωδία στη Θεσσαλονίκη: 90χρονος έδεσε με χαρτοταινία και έθαψε ζωντανό το σκυλί της κόρης του
- Χάρης Ρώμας: «Το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο είναι πιο ενδιαφέρον από την Ιθάκη του Τσίπρα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.