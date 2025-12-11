Μενού

Christmas the Sailor Jerry Way!

Το Sailor Jerry, το αγαπημένο μας Spiced Rum, διοργάνωσε ένα street style gathering ενόψει των εορτών.

Reader symbol
Newsroom
δγδγδ
  • Α-
  • Α+

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικά Xmas cocktails με βάση το Sailor Jerry Spiced Rum, σε μία ατμόσφαιρα που συνδύαζε την καλλιτεχνική ταυτότητα του brand με τη σύγχρονη urban κουλτούρα.

δφφγφ

Ένα από τα highlights της βραδιάς ήταν η live δημιουργία tailor made Sailor Jerry καπέλων,από την artist Ματίνα Λαμπροπούλου. Οι καλεσμένοι είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν τα αγαπημένα τους  Sailor Jerry flashes, διαμορφώνοντας ένα καπέλο που τους εξέφραζε απόλυτα.

δγδγ

Spice up your Christmas with Sailor Jerry!
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

BRANDED CONTENT