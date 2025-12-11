Christmas the Sailor Jerry Way!

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικά Xmas cocktails με βάση το Sailor Jerry Spiced Rum, σε μία ατμόσφαιρα που συνδύαζε την καλλιτεχνική ταυτότητα του brand με τη σύγχρονη urban κουλτούρα.

Ένα από τα highlights της βραδιάς ήταν η live δημιουργία tailor made Sailor Jerry καπέλων,από την artist Ματίνα Λαμπροπούλου. Οι καλεσμένοι είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν τα αγαπημένα τους Sailor Jerry flashes, διαμορφώνοντας ένα καπέλο που τους εξέφραζε απόλυτα.

Spice up your Christmas with Sailor Jerry!

