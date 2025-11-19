Το creative studio not.a.big.one σχεδιάζει την νέα ταυτότητα της Ελληνικής Ένωσης Εκδοτών Μουσικής

Αποτελεί μέρος της νέας ταυτότητας που σχεδίασε η ομάδα not.a.big.one προκειμένου να αναδείξει τους βασικούς σκοπούς της Ένωσης που είναι η ενιαία εκπροσώπηση των Ελλήνων εκδοτών, η προώθηση διαφανούς και δίκαιης διαχείρισης δικαιωμάτων και η ενίσχυση του ρόλου του ελληνικού music publishing στο διεθνές περιβάλλον.
Η not.a.big.one δημιουργήθηκε από τον Γιώργο Σπηλιόπουλο, ο οποίος διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο της διαφήμισης και της επικοινωνίας, ενώ έχει συνεργαστεί με
κορυφαίες εταιρείες και γνωστά brands τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.
Πρόκειται για ένα creative studio το οποίο εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων στρατηγικών και δημιουργικών λύσεων για brands και εταιρίες.
Η έμπειρη ομάδα της not.a.big.one πιστεύει στις απλές, τολμηρές ιδέες που ενώνουν σαφή στρατηγική με ουσιαστική δημιουργικότητα, ώστε τα brands να αποκτούν
ξεκάθαρη φωνή, ενεργό ρόλο και διαρκή αξία.
