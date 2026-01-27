Την αποχώρησή της από την εκπομπή «Τα Κουνάβια» στον music 89,2 ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης η Ελένη Βουλγαράκη. Η ραδιοφωνική παραγωγός βρίσκεται τα τελευταία έξι χρόνια στο πλευρό του Φάνη Λαμπρόπουλου στο ραδιόφωνο συμμετέχοντας σε όλες τις αστείες θεωρίες και θεωρήσεις του.

«Δεν πήγαινε άλλο... Δεν μπορώ να είμαι μια εδώ και μια εκεί», ανέφερε μεταξύ άλλων η Ελένη Βουλγαράκη. Στην παρέα του Φάνη Λαμπρόπουλου και Δημήτρη Μπουμπουλίνη θα προστεθεί μετά την αποχώρησή της η Μαρία Ένεζλη η οποία την αντικαθιστούσε τις μέρες που απουσίαζε.

Γεγονός είναι ότι η Ελένη Βουλγαράκη τους τελευταίους μήνες μοίραζε τη ζωή της ανάμεσα σε Ελλάδα και Πορτογαλία, καθώς ο αγαπημένος της Φώτης Ιωαννίδης αγωνίζεται στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας γεγονός που προκάλεσε την κούρασή της.

