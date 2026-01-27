Δύο κύματα κακοκαιρίας έρχονται στην Αττική: Πότε θα επηρεαστεί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Διαδοχικά κύματα καικοκαιρίας αναμένεται να «χτυπήσουν» τη χώρα, τα οποία σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα επηρεάσουν σε ένα βαθμό και την Αττική.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, όπως δείχνουν τα προγνωστικά, θα ξεκινήσουν από αύριο Τετάρτη (28/1).

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, η Αττική θα επηρεαστεί την Πέμπτη το μεσημέρι, το Σάββατο τις πρωινές ώρες και την Κυριακή από το απόγευμα και μετά.

Ωστόσο, ο μτεωρολόγος επισημαίνει ότι δεν ενέχει μεγάλος κίνδυνος καθώς η ποσότητα βροχής δεν φαίνεται να ξεπερνά συνολικά τους 50 τόνους για αυτές τις ημέρες.

Καιρός: Αναλυτικά η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Αναλυτικότερα ο Γιώργος Τσατραφύλλιας ανήρτησε: «Δύο 48ώρα (Τετάρτη-Πέμπτη, Σάββατο-Κυριακή) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.

Η Αττική θα επηρεαστεί την Πέμπτη (29/01) το μεσημέρι, το Σάββατο τις πρωινές ώρες και την Κυριακή από το απόγευμα και μετά.

Αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δεν φαίνεται η πρωτεύουσα να αντιμετωπίσει κάτι "ζόρικο" καθώς η ποσότητα βροχής δεν φαίνεται να ξεπερνά συνολικά τους 50 τόνους για αυτές τις ημέρες.

Η εξέλιξη της κατάστασης θα εξαρτηθεί από την τροχιά και τη δυναμική ενίσχυση των βαρομετρικών χαμηλών στις ελληνικές θάλασσες.Γι’ αυτό, σε μια περιοχή με τόσες ιδιαιτερότητες, ο εφησυχασμός δεν έχει κανέναν χώρο», ανέφερε στο Facebook.

Μαρουσάκης: «Ακραία δεν είναι τα φαινόμενα, ακραίες είναι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στη Φύση»

Το σενάριο της κακοκαιρίας και των βροχοπτώσεων επιβεβαιώνει και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, αφήνοντας αιχμές μάλιστα για τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στη Φύση, αναφερόμενος πιθανότατα στις καταστροφές που σημειώθηκαν από την κακοκαιρία της περασμένης Τετάρτης (21/1).

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανήρτησε στο Fcebook: «Αφού τόσους μήνες δεν κάναμε αυτό που έπρεπε, ας τρέξουμε τώρα διότι ο καιρός δεν περιμένει. Νέα διαδοχικά κύματα κακοκαιριών με ένα αρκετά έντονο για την Αττική και όχι μόνο, την Κυριακή.

Και όχι δεν είναι ακραίο να βρέχει έστω και έντονα μέσα στον Χειμώνα, όπως επίσης ακραίο δεν είναι να βρέχει έντονα στα βουνά. Ακραίες είναι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στη Φύση.

Καλό υπόλοιπο ημέρας σε όλες και όλους», κατέληξε ο μετεωρολόγος.