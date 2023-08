Data Science Bootcamp - Εκπαίδευση στα Data Analytics

Το πρώτο Data Science & Data Analytics Bootcamp στην Ελλάδα με αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Πρακτική εκπαίδευση από τους καλύτερους επαγγελματίες στον χώρο του Data Science και των Data Analytics. Part-time ή Full-time με 500+ ώρες εκπαίδευσης και υλικό που ο κάθε υποψήφιος διαμορφώνει σύμφωνα με το επίπεδο και τους στόχους του.

To Workearly Greece, μετά το “sold out” του καλοκαιριού (Workearly Summer Schools) άνοιξε τον φετινό κύκλο του Data Science & Data Analytics Bootcamp και μετρά ήδη εκατοντάδες εγγραφές. To βραβευμένο Data Analytics Bootcamp powered by Workearly για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ξεκινάει τον νέο κύκλο σπουδών του.

Το Workearly powered by Reatcode απέσπασε σημαντικές διακρίσεις το 2023, ως Εκπαιδευτική πλατφόρμα της Χρονιάς αλλά επιπλέον βραβεύτηκε και στον τομέα της πληροφορικής για το πρόγραμμα του Data Science με το gold βραβείο (δείτε εδώ). Το Workearly μέσα στα 3 χρόνια λειτουργίας του έχει καταφέρει να εκπαιδεύσει πάνω από 10.000 υποψηφίους, έχοντας βοηθήσει στο upskilling επαγγελματιών, εκπαιδεύσεις εταιριών αλλά και στην αλλαγή καριέρας των υποψηφίων. Αποτελεί πλέον τη πρώτη επιλογή στην Ελλάδα και στη Κύπρο για reskilling και upskilling.

Το Data Analytics Bootcamp του Workearly βραβεύτηκε ως το πρώτο και πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης πάνω στην Ανάλυση Δεδομένων στην Ελλάδα, καθώς οι εκπαιδευόμενοι, γνωρίζουν το κόσμο του Data Science μέσω προσομοίωσης πραγματικών job tasks και case studies σε συνθήκες remote working. Είναι το πιο δημοφιλές πρόγραμμα πιστοποίησης στο Data Analysis στην Ελλάδα και τη Κύπρο, και είναι το μοναδικό πρόγραμμα Ανάλυσης Δεδομένων που εκδίδει αναγνωρισμένο certification badge μέσω της Credly, διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού και φορέα digital badging που χρησιμοποιούν μεγάλοι οργανισμοί όπως η Meta, η Μicrosoft και η IBM.

Το πρόγραμμα διάρκειας 5-8 μηνών, διαμορφώνεται σε απόλυτη συνεννόηση με κάθε συμμετέχοντα (είτε Junior είτε Senior), δίνει την ευκαιρία σε όσους αγαπούν την Επιστήμη των Δεδομένων να μάθουν τα εργαλεία που ζητά η αγορά εργασίας το 2023 και να διεκδικήσουν νέες ευκαιρίες καριέρας. Για όσους είναι ήδη στον χώρο του Data Science και θέλουν να ανεβάσουν το επίπεδο τους, δίνεται η ευκαιρία να φτιάξουν τις ασκήσεις που θέλουν μέσα από πραγματικά datasets και να δουλέψουν με senior data analysts. Μέσω του υλικού που αλλάζει δυναμικά, τις αξιολογήσεις, τα case studies, τα online coding bootcamps και των προσομοιώσεων, κάθε εκπαιδευόμενος έχει την ευκαιρία για πρακτική εξοικείωση με τα πιο δημοφιλή γνωστικά Αντικείμενα & Τεχνολογίες στον τομέα του Data Analysis. Επιπλέον είναι το μοναδικό πρόγραμμα στο οποίο οι υποψήφιοι επιλέγουν την κατεύθυνση και τα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν στο εκπαιδευτικό τους πλάνο (IT & Engineering, Marketing Analytics, Sports Analytics κτλ).

Το Data Analytics Bootcamp είναι ιδανικό για: Φοιτητές, και απόφοιτους που θέλουν να μάθουν να χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία που ζητούνται καθημερινά στην αγορά εργασίας. Επαγγελματίες που βρίσκονται ήδη στον χώρο και θέλουν είτε να εξελίξουν τις γνώσεις τους σε ορισμένες τεχνολογίες είτε να μάθουν νέες. Άτομα που θέλουν να αλλάξουν κλάδο και να κάνουν στροφή στο data science ή να το συνδυάσουν με το τρέχον επάγγελμα τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι δημιουργούν το δικό τους επαγγελματικό portfolio με projects εστιασμένα στην αγορά και μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία reporting και data visualization- Power BI και Tableau αλλα και βάσεις δεδομένων με τη χρήση της SQL. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούν Python & R καθώς και AI & ML Tools. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι υποψήφιοι να αφομοιώνονται άμεσα από την αγορά εργασίας!

Data Analytics Bootcamp Courses:

SQL

PYTHON

R

POWER BI

EXCEL

TABLEAU

MACHINE LEARNING & BIG DATA

DATA SCIENCE ALGORITHMS

MONGO DB - NOSQL

DATA WAREHOUSING

15+ EXTRA COURSES

Το Workearly μαζί με το Data Analyst Bootcamp σου προσφέρει δωρεάν:

Mock Interview

Career Coaching

Καινούριο Βιογραφικό

Θέσεις Εργασίας

