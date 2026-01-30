Τα νεότερα για τον τρίτο τραυματία στη Ρουμανία: Παραμένει διασωληνωμένος - Πότε θα επαναπατριστεί

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή στην Ελλάδα του τρίτου τραυματία από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Οι δύο τραυματίες επαναπατρίστηκαν χθες, Πέμπτη (29/1), με μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 και μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Αντίθετα, οι γιατροί έκριναν αναγκαία την παραμονή του τρίτου τραυματία, ενός 20χρονου, στο νοσοκομείο της Τιμισοάρας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ3 η κατάσταση της υγείας του 20χρονου παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Οι θεράποντες ιατροί αναμένεται να συνεδριάσουν, εκτός απροόπτου τη Δευτέρα, προκειμένου να αποφασίσουν πότε θα καταστεί δυνατός ο επαναπατρισμός του.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο νεαρός παραμένει διασωληνωμένος, ωστόσο η καταστολή έχει μειωθεί και φέρεται να έχει κινήσει τα άκρα του, με εξαίρεση το χέρι που έχει ακινητοποιηθεί λόγω κατάγματος από το τροχαίο.

Την ίδια ώρα, εξιτήριο έλαβε νωρίτερα σήμερα ο 28χρονος τραυματίας, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης από χθες (29/1).