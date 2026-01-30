Ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη λειτουργία του εργοστασίου «Βιολάντα» και σύμφωνα με νέα έγγραφα η περιφέρεια Θεσσαλίας είχε διαπιστώσει παραβιάσεις και ελλέιψεις έξι χρόνια πριν το μοιραίο βράδυ της έκρηξης.

Ειδικότερα, στις 17 Φεβρουαρίου 2020, με έγγραφό του, το τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης και Ενέργειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαπίστωσε τη μη συμβατότητα της λειτουργίας της βιοτεχνίας, με την τοποθέτηση δύο υπέργειων δεξαμενών, χωρητικότητας 5 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, σε απόσταση μικρότερη 7,5 μέτρων από τα όρια της ιδιοκτησίας της βιομηχανικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται, ότι, προκειμένου να εξεταστεί η χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η επιχείρηση όφειλε να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία που αφορά τις προβλεπόμενες αποστάσεις των δεξαμενών από τα όρια της ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, δόθηκε στην επιχείρηση η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Βιολάντα: Το σενάριο που εξετάζεται

Με βάση, ό,τι προκείπτει από τα παραπάνω, ερευνάται αν η μπισκοτοβιομηχανία, συμμορφώθηκε με τους κανόνες και αν οι υπέργειες δεξαμενές ήταν νόμιμες.

Μέχρι στιγμής τα σίγουρα ευρ'ηματα είναι τα εξής: υπήρχε πολύμηνη διαρροή προπανίου από δύο μεγάλες δεξαμενές η οποία φαίνεται να προερχόταν από υπόγειες σωληνώσεις.

Για τον λόγο αυτό εξετάζεται το σενάριο αν στις εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο εργοαστάσιο των Τρικάλων, η διέλευση βαρέων οχημάτων πάνω από το έδαφος όπου βρίσκονταν οι σωληνώσεις, προκάλεσε φθορά ή θραύση, με αποτέλεσμα τη διαρροή.

Η φωτογραφία που «καίει» το εργοστάσιο

Στο πόρισμά τους οι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρουν ότι το χειροκίνητο μηχάνημα ανίχνευσης έδειξε μίξη εκρηκτικών αερίων με χώμα. Το προπάνιο φέρεται να διοχετεύτηκε μέσω των ομβρίων υδάτων στο έδαφος και από εκει να αποθηκεύτηκε στο υπόγειο.

Φωτογραφία που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας και από το Mega, απεικονίζει τις τρύπες στο υπόγειο του εργοστασίου, από τις οποίες «πέρασε» το προπάνιο και έγινε η συγκέντρωση στο Υπόγειο.

Οι οπές τονίζεται μάλιστα, ότι θα έπρεπε να είναι κλειστές, «στοκαρισμένες» με ειδική συσκευή. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, οι υπεύθυνοι δεν τις είχαν κλείσει στο αδήλωτο υπόγειο της «Βιολάντα».

Έτσι, από το χώμα, κύλισε το προπάνιο μετατρέποντας σε «θάλαμο αερίων» το Υπόγειο, με αποτέλεσμα να γίνει η έκρηξη.

Τρίκαλα: Αδήλωτο το υπόγειο που έγινε η έκρηξη

Ο δήμαρχος Τρικάλων μιλώντας στην ΕΡΤ, επιβεβαίωσε τα σενάρια για το «αδήλωτο Υπόγειο».

«Η πρώτη οικοδομική άδεια του 2007, η οποία είναι και η πρώτη η οποία εκδόθηκε, νομίζω ότι αναφέρθηκε ο ιδιοκτήτης ότι δεν έχει γίνει καν αναφορά στο υπόγειο, οπότε δεν υπάρχει και στην οικοδομική άδεια του 2007 της Πολεοδομίας. Έκτοτε έχουν εκδοθεί άλλες επτά άδειες, δηλαδή στο σύνολο 8 συνολικά άδειες, όπου νομίζω ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δηλωθεί το υπόγειο», δήλωσε ο Γιώργος Καταβούτας.

Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς στα συντρίμμια υπάρχουν ακόμη μεταλλικά τμήματα και υλικά που δεν έχουν απομακρυνθεί πλήρως και προσπαθούν να εντοπίσουν αν υπάρχουν αισθητήρες αερίων, καθώς το πόρισμα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών δεν διαπίστωσε την ύπαρξη τους στον χώρο του υπογείου.