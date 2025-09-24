Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Επίσκεψη του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Προέδρου του Ιδρύματος Ωνάση στο Περιστέρι

Στην επίσκεψη παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης. Το Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο – Ημερήσιο Γυμνάσιο Περιστερίου (πρώην 5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Περιστερίου) και το Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο – Ημερήσιο Γ.Ε.Λ. Περιστερίου «Οδυσσέας Ελύτης» (πρώην 5ο Ημερήσιο ΓΕΛ Περιστερίου «Οδυσσέας Ελύτης») είναι δύο από τα 12 Γυμνάσια και Λύκεια που εγκαινιάστηκαν πρόσφατα και ανήκουν στο νέο ενιαίο δίκτυο σχολείων με κοινωνικό χαρακτήρα των ΔΗΜ.Ω.Σ, που φέρνει στο σήμερα την εμπειρία του δημόσιου σχολείου του μέλλοντος.

Παρουσία στελεχών του Υπουργείου, του Δήμου Περιστερίου και της ομάδας έργου του Ιδρύματος Ωνάση πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις συνοδεία του Διευθυντή του Λυκείου, κ. Ιωάννη Μανιατάκου και της Διευθύντριας του Γυμνασίου, κ. Ιωάννας Δεκατρή. Όλοι μαζί, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς που μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του νέου θεσμού των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων.

Κατά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στο Περιστέρι, ανακαινίστηκαν χώροι έκτασης 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Συγκεκριμένα, αναβαθμίστηκαν οι αυλές και έξι γήπεδα, ανακαινίσθηκαν οι σχολικές μονάδες εσωτερικά και εξωτερικά ενώ ανανεώθηκε ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός.

Ανάμεσα στις εργασίες που υλοποιήθηκαν περιλαμβάνονται η αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων, ο χρωματισμός και η συντήρηση των χώρων εσωτερικά και εξωτερικά με εφαρμογή υλικών anti-graffiti, καθώς και η ανακαίνιση των WC για τους μαθητές - συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που λόγω φθορών είχαν μείνει εκτός λειτουργίας για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Έγινε επίσης συντήρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, αντικατάσταση των θυρών σε αίθουσες και WC, συντήρηση δαπέδων, αλλά και ανακατασκευή τοίχων από υαλότουβλα. Παράλληλα, τακτοποιήθηκε η ηλεκτρολογική υποδομή με ενίσχυση πινάκων και υπο-πινάκων, ενώ εγκαταστάθηκαν υποδομές δικτύου σε αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και αίθουσες εκπαιδευτικών. Επιπλέον, αντικαταστάθηκαν τα φωτιστικά σώματα με άλλα, νέας τεχνολογίας τύπου LED, βάφτηκαν τα θερμαντικά σώματα, συντηρήθηκε η περίφραξη και εγκαταστάθηκαν μονάδες κλιματισμού. Έγινε επίσης συντήρηση του περιβάλλοντα χώρου και τοποθετήθηκαν παγκάκια, ενώ πραγματοποιήθηκαν ήπιες φυτεύσεις. Στα αθλητικά έργα περιλαμβάνεται η ανακαίνιση των εξωτερικών γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο, καθώς και η συντήρηση του μεταλλικού χωροδικτυώματος, και η αντικατάσταση του πανιού στέγασης στο εξωτερικό γήπεδο μπάσκετ.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε σχετικά: «Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Αντώνη Παπαδημητρίου και σε όλα τα στελέχη του Ιδρύματος Ωνάση, που δούλεψαν τόσο μεθοδικά ώστε η νέα σχολική χρονιά να μας υποδεχτεί με τα πρώτα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία σε πλήρη λειτουργία. Όταν για πρώτη φορά ο κ. Παπαδημητρίου μου παρουσίασε αυτή την ιδέα, πρέπει να σας πω ότι πραγματικά ενθουσιάστηκα, διότι είναι μία πολύ σημαντική συνεισφορά του Ιδρύματος Ωνάση στη δημόσια παιδεία. Ο σκοπός είναι σε πρώτη φάση να έχουμε 22 τέτοια σχολεία, όπως βλέπετε πλήρως ανακατασκευασμένα, με καινούρια γήπεδα, καινούρια κουφώματα, καινούριες τουαλέτες, καινούριο εξοπλισμό.

Αλλά τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι κάτι παραπάνω από ένα ωραίο κτήριο, συμπεριλαμβάνουν σημαντικά προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών, χρήσης νέων τεχνολογιών. Εγώ χάρηκα πραγματικά γιατί στις τάξεις που επισκέφθηκα είδα παντού διαδραστικούς πίνακες σε λειτουργία. Είναι σχολεία τα οποία θα είναι στην πρώτη γραμμή για τη σωστή και χρηστή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να είναι ένα πραγματικό εργαλείο και για τα παιδιά μας και για τους καθηγητές μας. Είναι σχολεία τα οποία θα προσφέρουν συμπληρωματικές δράσεις, ομίλους, άλλες δραστηριότητες για τα παιδιά μας. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα, για την Υπουργό Παιδείας, για όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, είναι όταν βλέπουμε χαμογελαστά πρόσωπα, χαμογελαστά παιδιά, χαμογελαστούς καθηγητές και καθηγήτριες, που πραγματικά αγκαλιάζουν αυτή τη μεγάλη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η οποία οδήγησε σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Να ευχηθώ, λοιπόν, καλή αρχή. Η κυβέρνησή μας θα εξακολουθεί να επενδύει συστηματικά στη δημόσια παιδεία και εύχομαι τα διδάγματα και τα μαθήματα τα οποία θα αντλήσουμε από τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία να μπορέσουμε, να τα μεταλαμπαδεύσουμε στη συνέχεια σε όλη την εκπαίδευση».

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με ενθουσιασμό -πρέπει να πω- δέχθηκε την πρότασή μας να κάνουμε τα 22 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και την Υπουργό, κ. Ζαχαράκη, η οποία μας έλυσε πολλά και σοβαρά προβλήματα άμεσα και με αποτελεσματικότητα. Θα μου επιτρέψετε, κ. Πρωθυπουργέ, να αναφέρω και τον κ. Πιερρακάκη, επί της υπουργίας του οποίου, ως Υπουργού Παιδείας, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, με υπερκομματική πλειοψηφία στη Βουλή.

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι δημόσια σχολεία, υπηρετούν τη δημόσια παιδεία, τα παιδιά δεν πληρώνουν -εννοείται- ποτέ τίποτα. Εμείς στο Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζουμε τον δημόσιο χαρακτήρα της παιδείας και στεκόμαστε αρωγοί στο κράτος και στο Υπουργείο Παιδείας, για να γίνει το Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο ένα σχολείο το οποίο θα αγαπήσουν τα παιδιά, θα αγαπήσουν οι γονείς και θα αγαπήσουν οι εκπαιδευτικοί».

Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, σημείωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, που βρίσκεται σήμερα εδώ, την Υπουργό, την κα Ζαχαράκη. Πρόεδρε, όπως βλέπεις, είναι ένα άλλο σχολείο. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν, τα παιδιά είναι κατενθουσιασμένα από την καινούργια αλλαγή. Θέλω να ευχαριστήσω και το Ίδρυμα Ωνάση, που έκανε μία πραγματικά υπέροχη δουλειά και πλέον στο Περιστέρι υπάρχει κι ένα Ωνάσειο, το οποίο είναι μια προστιθέμενη αξία για την εκπαίδευση. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ».

Υπενθυμίζεται ότι, για τις ανάγκες προετοιμασίας των ΔΗΜ.Ω.Σ. σε όλη την Ελλάδα και μόλις σε σαράντα ημέρες από τα μέσα καλοκαιριού, ολοκληρώθηκαν έργα σε 12 κτηριακές εγκαταστάσεις και σχολικούς χώρους συνολικής επιφάνειας 33.000 τ.μ. σε έξι διαφορετικές περιοχές τις χώρας - Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνός, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη, Ξάνθη.

Μετά τα μέσα Οκτωβρίου, αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία των Ομίλων και των Συνόλων σε όλα τα ΔΗΜ.Ω.Σ., με πρόσθετα αντικείμενα στις Θετικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στις Γλώσσες, στην Τέχνη, στον Πολιτισμό και στον Αθλητισμό, αλλά και καινοτόμες δράσεις, ενισχυτική διδασκαλία και προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

