DINAS eat real: Το νέο eat real concept που συζητά όλη η Αθήνα

Σε έναν χώρο που συνδυάζει σύγχρονο design, έντονα χρώματα και ανεπιτήδευτη αισθητική, οι καλεσμένοι γνώρισαν από κοντά τη φιλοσοφία του brand και δοκίμασαν τις signature δημιουργίες που ήδη έχουν ξεχωρίσει στα social media. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ελευθερία επιλογής: κάθε επισκέπτης δημιουργεί το δικό του γεύμα, επιλέγοντας βάση, κυρίως και δύο συνοδευτικά, μέσα από δεκάδες διαφορετικούς συνδυασμούς.

Το DINAS eat real φέρνει στην καθημερινότητα γεύματα εστιατορικού επιπέδου, εμπνευσμένα από γεύσεις όλου του κόσμου, χωρίς τίποτα τηγανητό και με έμφαση στις ποιοτικές πρώτες ύλες, τη φρεσκάδα και τη διατροφική ισορροπία. Από τα ψητά κεφτεδάκια κοτόπουλου, το τραγανό σνίτσελ φούρνου και το beef steak με chimichurri μέχρι τις smashed πατάτες με τρούφα και το αβο-τζατζίκι, κάθε συνταγή σχεδιάστηκε για να αποδεικνύει ότι το καθημερινό φαγητό μπορεί να είναι ταυτόχρονα απολαυστικό και προσιτό.

Με τιμή μόλις €8,90 για ένα πλήρες γεύμα, το DINAS eat real δίνει μια νέα απάντηση στο καθημερινό ερώτημα «τι θα φάω σήμερα;». Πίσω από το concept βρίσκεται η πεποίθηση ότι το καλό φαγητό αποτελεί πράξη φροντίδας και όχι πολυτέλεια.

Το πρώτο experience store λειτουργεί ήδη στην Πανόρμου, ενώ το brand είναι διαθέσιμο μέσω delivery σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική. Μέσα στον επόμενο μήνα, το DINAS eat real συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξή του με δύο νέα experience stores στην καρδιά της Αθήνας, στις οδούς Ακαδημίας και Ιπποκράτους, καθώς και στη καρδιά της Γλυφάδας, φέρνοντας το eat real concept ακόμη πιο κοντά στο κοινό.

Το frozen yogurt από 100% ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, διαθέσιμο σε γεύσεις κλασικό και φυστίκι, ολοκληρώνει την εμπειρία και ήδη αναδεικνύεται σε έναν από τους πρωταγωνιστές του φετινού καλοκαιριού.

Με ισχυρή ταυτότητα, σύγχρονη αισθητική και ένα μοντέλο που συνδυάζει ποιότητα, ευκολία και προσιτή τιμή, το DINAS eat real δεν αποτελεί απλώς ένα νέο κατάστημα εστίασης. Αποτελεί τη νέα γενιά του καθημερινού φαγητού στην Ελλάδα.