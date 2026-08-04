Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Ήταν ένα βραχυκύκλωμα η αρχή της καταστροφής; Τι αποκαλύπτει το σημείο «μηδέν»

Μια σπίθα ήταν αρκετή για να τυλίξει στις φλόγες τη Βοιωτία και την Αττική. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που έφερε στο φως η ΕΡΤ, η καταστροφική πυρκαγιά δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, αλλά το δραματικό αποτέλεσμα μιας βίαιης «επαφής» στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Το xρονικό της «σπίθας»

Όπως διαπιστώνουν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) μέσα από την τεχνική τους έκθεση, το σκηνικό στήθηκε από τους θυελλώδεις ανέμους.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν την έντονη ταλάντωση δύο εναέριων καλωδίων που βρίσκονταν σε παράλληλη διάταξη, οδηγώντας στη σύγκρουσή τους και στη δημιουργία ενός καταστροφικού ηλεκτρικού τόξου.

Στις φωτογραφίες των κατασχεθέντων καλωδίων –τα οποία πλέον αποτελούν αδιάσειστα πειστήρια στη δικογραφία που οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων– τα σημάδια είναι: βαθιά θερμική αλλοίωση, παραμόρφωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων.

Από αυτή την τήξη, διάπυρα θραύσματα μετάλλου έπεσαν σαν βροχή στην κατάξερη βλάστηση, πυροδοτώντας ακαριαία το πύρινο μέτωπο. Πέρα από την απόδοση των ποινικών ευθυνών, το συμβάν αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για έναν ριζικό και οραματικό επανασχεδιασμό των ενεργειακών μας υποδομών.

Τα παραδοσιακά εναέρια δίκτυα αποδεικνύονται εξαιρετικά ευάλωτα απέναντι στην κλιματική κρίση και τα ολοένα και πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η επόμενη μέρα απαιτεί μετάβαση από την καταστολή στην προληπτική μηχανική. Αυτό μεταφράζεται σε αυστηρή συντήρηση και καθαρισμό των ζωνών διέλευσης των αγωγών, ενσωμάτωση έξυπνων αισθητήρων (smart grid technologies) για την άμεση πρόβλεψη και απομόνωση σφαλμάτων, καθώς και τη στοχευμένη υπογειοποίηση γραμμών σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Εξαφανίστηκε το 42% των δασών της Αττικής

Μια ανυπολόγιστη οικολογική τραγωδία συντελείται στην Αττική τα τελευταία δέκα χρόνια, με τους πνεύμονες πρασίνου του λεκανοπεδίου να σβήνουν οριστικά από τον χάρτη. Τα επίσημα στοιχεία προκαλούν σοκ και αποκαλύπτουν το μέγεθος ενός εφιάλτη που δεν λέει να τελειώσει.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα δεδομένα που φέρνει στο φως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (meteo.gr), αντλώντας στοιχεία από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), ο απολογισμός από το 2017 έως και τις 3 Αυγούστου 2026 είναι κάτι παραπάνω από αποκαρδιωτικός.

Μέσα σε αυτή τη δεκαετία, έχουν εκδηλωθεί 15 μεγάλες, καταστροφικές πυρκαγιές, οι οποίες έχουν κάνει στάχτη περισσότερα από 800.000 στρέμματα γης.

Ο χάρτης της καταστροφής σε αριθμούς:

Αν εξαιρέσουμε το Λεκανοπέδιο, τα νησιά και την περιοχή της Τροιζηνίας, η συνολική επιφάνεια της Περιφέρειας Αττικής ανέρχεται σε 2.500.000 στρέμματα. Από αυτά, το 32% έχει ήδη καεί. Μέσα σε 10 χρόνια, σχεδόν το ένα τρίτο της Αττικής έγινε κάρβουνο.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δραματική όταν εστιάσουμε καθαρά στις δασικές εκτάσεις. Από το σύνολο των 1.230.000 στρεμμάτων δάσους της Αττικής, έχουν απανθρακωθεί τα 512.000 στρέμματα. Αυτό μεταφράζεται στην απόλυτη απώλεια του 42% της επιφάνειας των δασών του νομού.

Είναι ενδεικτικό ότι πριν καν ξεκινήσει η φετινή (2026) αντιπυρική περίοδος, το ποσοστό των καμένων δασών βρισκόταν ήδη στο δυσθεώρητο 38%. Η πρόσφατη, καταστροφική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό ήταν η χαριστική βολή που ανέβασε τον δείκτη στο 42%, αναγκάζοντας τους επιστήμονες να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία προς το χειρότερο.

Η Αττική χάνει οριστικά το πράσινο χρώμα της, μετρώντας πληγές που το οικοσύστημα θα χρειαστεί πολλές δεκαετίες –αν όχι αιώνες– για να επουλώσει.