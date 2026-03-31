Dyson Spot + Scrub AI: Η πρώτη σκούπα με «ένστικτο» καθαριότητας

Η διατήρηση ενός απόλυτα καθαρού σπιτιού αποτελεί μια διαρκή πρόκληση στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η ανάγκη για αποτελεσματικότητα, εξοικονόμηση χρόνου και κορυφαία υγιεινή οδήγησε την Dyson στη δημιουργία μιας συσκευής επόμενης γενιάς, η οποία επαναπροσδιορίζει την έννοια της οικιακής φροντίδας.

Η τεχνολογία στον χώρο του σπιτιού κάνει ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός με την παρουσίαση της Dyson Spot + Scrub AI. Δεν πρόκειται απλά για μια ρομποτική σκούπα, αλλά για ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγρού και στεγνού καθαρισμού, το οποίο αξιοποιεί την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη για να προσφέρει άψογα αποτελέσματα σε δάπεδα και χαλιά.

Από τον εντοπισμό και την εξάλειψη των πιο επίμονων λεκέδων μέχρι την πλήρη αυτονομία συντήρησης, η νέα πρόταση της Dyson έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις υψηλότερες απαιτήσεις καθαριότητας.

Τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της υγιεινής

Το τεχνολογικό πλεονέκτημα της συσκευής εντοπίζεται στο σύστημα Ai Auto Zoning. Η σκούπα αναλύει και κατανοεί την κάτοψη του χώρου, δημιουργώντας αυτόματα ακριβείς χάρτες δωματίων και χωρίζοντας τη διαδικασία σε στοχευμένες ζώνες.

Αυτό που την καθιστά, ωστόσο, μοναδική είναι η ικανότητά της να αναγνωρίζει υγρούς ή στεγνούς λεκέδες και στέρεα υπολείμματα. Φωτίζοντας τις κρυφές ατέλειες, το ρομπότ ταυτοποιεί σχεδόν 200 διαφορετικά στοιχεία.

Κατά την επαφή με δύσκολους λεκέδες, η συσκευή προσαρμόζεται αυτόματα, πραγματοποιώντας έως και 15 περάσματα στο ίδιο σημείο. Επιπλέον, μέσω μιας διαδικασίας διπλού ελέγχου, το δάπεδο αναλύεται εκ νέου πριν η σκούπα προχωρήσει στην επόμενη περιοχή, διασφαλίζοντας ότι δεν έχει απομείνει το παραμικρό υπόλειμμα.

Αυτοκαθαριζόμενος υγρός κύλινδρος για αψεγάδιαστο αποτέλεσμα

Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα που χρησιμοποιούν απλά πανάκια, η Dyson Spot + Scrub AI εισάγει την τεχνολογία του αυτοκαθαριζόμενου υγρού κυλίνδρου.

Ο κύλινδρος καθαρίζεται σε κάθε του περιστροφή, διασφαλίζοντας ότι το σφουγγάρισμα πραγματοποιείται αποκλειστικά με καθαρό και ζεστό νερό από την αρχή έως το τέλος της διαδικασίας.

Παράλληλα, οι αισθητήρες της συσκευής ανιχνεύουν τις άκρες των δωματίων και ο κύλινδρος εκτείνεται αυτόματα κατά 40 mm, προσφέροντας καθαρισμό από άκρη σε άκρη.

Προηγμένη πλοήγηση και υψηλή απόδοση στα χαλιά

Με 24 ενσωματωμένους αισθητήρες και σύστημα LiDAR διπλού λέιζερ υψηλής ταχύτητας, το ρομπότ εντοπίζει και αποφεύγει έξυπνα τα εμπόδια.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη φροντίδα των χαλιών. Όταν η συσκευή τα ανιχνεύει, ο υγρός κύλινδρος ανασηκώνεται αυτόματα για να αποτρέψει τη διαβροχή τους. Ταυτόχρονα, η ισχύς απορρόφησης, η οποία φτάνει τα εντυπωσιακά 18.000 pa, ενισχύεται αυτόματα έως και 4 φορές.

Η ειδικά σχεδιασμένη κεφαλή ξεμπερδεύει τις τρίχες, ενώ το πλήρως σφραγισμένο σύστημα φιλτραρίσματος HEPA παγιδεύει το 99,99% των μικροσκοπικών σωματιδίων και αλλεργιογόνων (μεγέθους 0,1 microns).

Η κυκλωνική βάση: Ορισμός της πλήρους αυτονομίας

Η εμπειρία χρήσης απογειώνεται χάρη στον υπερσύγχρονο σταθμό φόρτισης, ο οποίος καταργεί την ανάγκη για καθημερινή συντήρηση από τον χρήστη:

Τεχνολογία 10 κυκλώνων: Αδειάζει τα στέρεα υπολείμματα υγιεινά και χωρίς σακούλα, αποθηκεύοντάς τα για διάστημα έως και 100 ημερών.

Βαθύς καθαρισμός με θερμότητα: Πλένει τον υγρό κύλινδρο με ζεστό νερό 60°C για την αφαίρεση επίμονων λεκέδων και τον στεγνώνει με ζεστό αέρα 45°C.

Αυτόματη αναπλήρωση: Αδειάζει το βρώμικο νερό και γεμίζει ξανά τη συσκευή με καθαρό (χωρητικότητα δοχείου καθαρού νερού 2,3 lt).

Με 4 λειτουργίες καθαρισμού (Auto, Quick, Quiet, Boost), 3 λειτουργίες διαβροχής και μέγιστη αυτονομία 140 λεπτών (Wet+Dry Quiet/Low mode), η νέα σκούπα ρομπότ υγρού και στεγνού καθαρισμού Dyson Spot + Scrub AI δεν είναι απλώς μια οικιακή συσκευή. Είναι μια επένδυση στην ποιότητα ζωής και την υγιεινή του προσωπικού σας χώρου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά με μια ματιά:

Ισχύς απορροφητικότητας: 18.000 pa

Πλοήγηση: 24 αισθητήρες & σύστημα LiDAR διπλού λέιζερ

Αυτονομία: Έως 140 λεπτά (Wet+Dry Quiet/Low mode) | Πλήρης φόρτιση σε 3 ώρες

Design & Εγγύηση: Black/Blue χρωματισμός, 2 έτη εγγύηση



Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου τη σελίδα της Dyson και το Instagram Account @damkalidis