Έκθεση Ongoing στο Onassis Ready: Tilda Swinton & Olivier Saillard A Biographical Wardrobe

Η Τίλντα Σουίντον, μαζί με τον διάσημο επιμελητή μόδας Ολιβιέ Σαγιάρ, σε 6 μοναδικές συναντήσεις με το κοινό αφηγείται τη ζωή της μέσα από μια εκλεκτική συλλογή ρούχων. Η κορυφαία δημιουργός μάς χαρίζει γενναιόδωρα ένα αυτοβιογραφικό ταξίδι, ξετυλίγοντας παράλληλα οικογενειακά κειμήλια, φορέματα με τα οποία απαθανατίστηκε σε κόκκινα χαλιά, κοστούμια από ταινίες και προσωπικά αντικείμενα.

Η Τίλντα Σουίντον, στο πλαίσιο της έκθεσης της Ongoing στο Onassis Ready, συναντιέται με το αθηναϊκό κοινό από τις 16 έως τις 19 Μαΐου, για μια σπάνια εμπειρία, με μια σόλο αυτοβιογραφική εξομολόγηση, μια ενδόμυχη και βαθιά προσωπική στιγμή, με αφορμή μια θαυμαστή συλλογή προσωπικών στολών, ρούχων, κοστουμιών και αντικειμένων. Ξετυλίγει τη ζωή της και, μαζί, θραύσματα από το παρελθόν της οικογένειάς της, της ιδιαίτερης πατρίδας της, της Σκοτίας, και της ιστορίας του 20ού αιώνα:

Aπό την «επιβεβλημένη θηλυκότητα» έως το queer και από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έως την ποπ κουλτούρα. Στην performance A Biographical Wardrobe [Μια βιογραφική γκαρνταρόμπα], η Σουίντον και ο Σαγιάρ ζωντανεύουν τη συλλογή της, ως μια τρυφερή χειρονομία μνήμης και παρόντος, ως ένα χάδι για τις οικογένειες και τις φιλίες που κρατάει μέσα της, αλλά και τις προσωπικές και επαγγελματικές στιγμές που την καθόρισαν.

Ο διακεκριμένος ιστορικός μόδας, επιμελητής και διευθυντής μουσείων Ολιβιέ Σαγιάρ είναι γνωστός για τις πρωτοποριακές παρουσιάσεις μόδας που πραγματοποιεί. Αντί για άψυχες κούκλες, οι εκθέσεις του προβάλλουν μινιμαλιστικές εγκαταστάσεις που παραπέμπουν στο ζωντανό σώμα. Οι παρουσιάσεις του ζωντανεύουν ιστορικά ενδύματα. Ο Σαγιάρ και η Σουίντον έχουν συνεργαστεί σε αρκετές τέτοιες παρουσιάσεις, με τη Σουίντον να αναλαμβάνει τον ρόλο του ζωντανού «βάθρου» ή θεμελίου.

Η άχρονη εμφάνισή της με τη ρευστή ταυτότητα φύλου τής επιτρέπει να ενσαρκώνει αβίαστα ένα ευρύ φάσμα ιστορικών εποχών, ανθρώπων και χαρακτήρων, όπως στο The Impossible Wardrobe [Η αδύνατη γκαρνταρόμπα], με αφόρετα αντικείμενα από τη συλλογή του μουσείου μόδας Galliera στο Παρίσι, ή στο Embodying Pasolini [Ενσαρκώνοντας τον Παζολίνι], στο οποίο, αναβιώνοντας κοστούμια γνωστά από τη σύντομη ζωή τους που αποτυπώθηκε στο σελιλόιντ, η Σουίντον δημιουργεί έναν σιωπηλό διάλογο με αυτά τα διαρκή ίχνη από το εμβληματικό έργο του Ιταλού σκηνοθέτη. Το τελευταίο παρουσιάστηκε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση τον Δεκέμβριο του 2023.

Στην performance, ο Σαγιάρ και η Σουίντον αφηγούνται από κοινού την ιστορία της προσωπικής γκαρνταρόμπας της, η οποία περιλαμβάνει ρούχα που φορούσαν οι πρόγονοί της και αμέτρητα κοστούμια και σύνολα που έχει φορέσει σε ταινίες και σε δημόσιες εκδηλώσεις αλλά και συνεχίζει να φοράει στην προσωπική της ζωή.

Συνεργασίες Olivier Saillard και Tilda Swinton:

“The Impossible Wardrobe” (2012)

“Eternity Dress” (2013)

“Cloakroom – Vestiaire obligatoire” (2014)

“Sur-exposition” (και με τη Charlotte Rampling, 2016)

“Embodying Pasolini” (2022)

"A Biographical Wardrobe" (2025)

Πληροφορίες

TILDA SWINTON – ONGOING (17.5-28.6.2026)

Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγ. Ιωάννης Ρέντης)

PERFORMANCE

A Biographical Wardrobe | Tilda Swinton & Olivier Saillard

16–19.5.2026, Σάββατο & Κυριακή 12:00 & 18:00, Δευτέρα & Τρίτη 20:00

Διάρκεια: 80΄

Γλώσσα: Αγγλικά

Τα εισιτήρια εξασφαλίζουν την είσοδο τόσο στην περφόρμανς όσο και στην έκθεση.

Εισιτήρια

Κανονικό εισιτήριο: 85 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλοι Στέγης*: 68 €

Ανεργίας: 60 €

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 40 €

Παρέα 5-9 άτομα: 76 €

*Δεν ισχύει η δυνατότητα εξαργύρωσης πόντων για τους Φίλους.

Ομαδικές κρατήσεις στο groupsales@onassis.org

Shop στο Onassis Ready

Με αφορμή την έκθεση Tilda Swinton – Ongoing, ανακαλύψτε μια επιμελημένη συλλογή εκδόσεων για το έργο της Swinton, αλλά και μια σειρά αντικειμένων που είναι εμπνευσμένα από την προσωπικότητά της. Στο ειδικά διαμορφωμένο shop στον χώρο της έκθεσης, μπορείτε να διαλέξετε από τον επίσημο κατάλογο της έκθεσης που δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με τη γραφίστρια Irma Boom (σε έκδοση του Eye Filmmuseum και του εκδοτικού οίκου Rizzoli, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Hannibal Books), έως tote bags, κάρτες, σημειωματάρια, stickers, αλλά και εκδόσεις του Ιδρύματος Ωνάση.

Πρόσβαση

Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς:

Με λεωφορείο: Γραμμή 838 | Στάσεις: 2η Αγίας Άννης (300 μ.), Σχολείο 3η Αγίας Άννης (280 μ.)

Με τρόλεϊ: Γραμμή 21 | Στάση: Παπαδοπούλου (1,3 χλμ.)

Με μετρό: Γραμμή 3 | Σταθμός: Ελαιώνας (2,4 χλμ.)

