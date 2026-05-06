Οι φθινοπωρινές θερμοκρασίες φέρεται να έφυγαν οριστικά, και καλοκαιρινό σκηνικό αναμένεται να επικρατήσει τις επόμενες μέρες στη χώρα. Ωστόσο, λασποβροχές και αφρικανική σκόνη, θα κάνουν κατά τόπους την εμφάνισή τους.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι λασποβροχές και η αφρικανική σκόνη θα είναι αποτέλεσμα της υψηλής θερμορκασίας, η οποία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς την Κυριακή.

Ο μετεωρολόγος εξήγησε ότι θερμές αέριες μάζες από την πλευρά της Βόρειας Αφρικής θα έχουν ως αποτέλεσμα την ώθηση της σκόνης.

Επιπλέον, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης δήλωσε ότι προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα θα συναντήσουμε λίγες τοπικές συννεφιές ενώ λασποβροχές θα προκληθούν σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα, οι οποίες ωστόσο θα διαρκέσουν μέχρι το Σάββατο.

Καιρός: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο αναμένεται βελτίωση, απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης και άνοδος της θερμοκρασίας. Αργά το απόγευμα θα υπάρξουν τοπικά φαινόμενα αστάθειας στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ από την Κυριακή τα 30άρια θα γίνουν πιο συχνά, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου στο Open.

Τη νέα εβδομάδα η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, με πιθανές τοπικές μπόρες στα βουνά κατά το απόγευμα.