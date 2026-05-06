Οι υψηλές αφίξεις των Αμερικανών, η ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού και η πίεση στον Ανδρουλάκη

Μπορεί τα ποσοστά αποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες να μην είναι θεαματικά, μία επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Ελλάδα όμως πάντα έχει τη δική της σημασία. Μπορεί στην αρχή να υπήρξε μία ελαφρά παρερμηνεία για τις δηλώσεις της Αμερικανίδας πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοΐλ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, φαίνεται όμως ότι υπάρχει πράγματι ένας σχεδιασμός για να έρθει στα μέρη μας ο κύριος Τραμπ τους επόμενους μήνες και σίγουρα μέχρι το τέλος του έτους. Το λογικό σενάριο είναι αυτό να γίνει το καλοκαίρι, λίγο πριν ή λίγο μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που γίνεται στις 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Αυτό βεβαίως δεν έχει ακόμα κλειδώσει, με δεδομένες τις πολλές διεθνείς αβεβαιότητες και τις συνεχείς αλλαγές στο πρόγραμμα του πλανητάρχη. Το επίσης λογικό είναι να έρθουν μαζί του πακέτο οι υπουργοί Χέγκσεθ και Ρούμπιο που έχουν προαναγγείλει επαφές με τους Έλληνες ομολόγους τους.

Ο αιφνιδιασμός του Μαξίμου

Η δήλωση της Γκίλφοΐλ ομολογουμένως αιφνιδίασε το Μέγαρο Μαξίμου που ήταν σε κλίμα ραστώνης, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρισκόταν σε ταξίδι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθ’ οδόν για το Αμμάν της Ιορδανίας. Το Μαξίμου δήλωνε μέχρι και χθες άγνοια, όμως προφανώς είναι εν γνώση τους διάφορες παρασκηνιακές συζητήσεις που γίνονται. Προφανώς, όταν κάτι δεν έχει κλειδώσει, δεν βγαίνεις και να το πεις.

Η ΚΟ και το Σύνταγμα

Στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης θα συγκληθεί η ΚΟ της Ν.Δ. Μην φανταστείτε ότι θα είναι με ελεύθερο θέμα, καθώς το Μαξίμου θέλει να της δώσει περιεχόμενο και να επιχειρήσει κάπως να οριοθετήσει τη συζήτηση, η οποία όμως προβλέπεται ζωηρή με τους βουλευτές. Ο Μητσοτάκης θα κάνει συγκεκριμένες ανακοινώσεις για τις προθέσεις του κυβερνώντος κόμματος ως προς την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ αμέσως μετά την ομιλία του τον λόγο θα πάρει ο γενικός εισηγητής του κυβερνώντος κόμματος Ευριπίδης Στυλιανίδης που έχει επιμεληθεί την γαλάζια πρόταση. Προφανώς αυτό δεν θα φρενάρει τους βουλευτές της Ν.Δ. που θα πουν αυτά που θέλουν να πουν, όμως το Μαξίμου υπενθυμίζει ότι ο καθένας έχει περίπου 3 λεπτά στη διάθεσή του για την παρέμβαση του. Μαθαίνω πάντως πως δεν θα μπει κόφτης στον αριθμό των ενδιαφερομένων να μιλήσουν.

Δεν πάει ο Καραμανλής

Το συνέδριο της ΝΔ θα πραγματοποιηθεί κανονικά, χωρίς όμως τον Κώστα Καραμανλή. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει εμμείνει στην απόφαση του να μην παραστεί, παρά την πίεση που του ασκήθηκε από την Ντόρα Μπακογιάννη ή τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Η απουσία του επιβεβαιώνει τη μεγάλη ψυχική απόσταση που τον χωρίζει από τη σημερινή ηγεσία της ΝΔ αλλά και τις αποστάσεις που ο ίδιος έχει πάρει από την ενεργό πολιτική. Πάντως το ερχόμενο Σάββατο οι εκδηλώσεις κορυφώνονται στο προσυνέδριο του κόμματος στη Θεσσαλονίκη όπου αναμένονται παρεμβάσεις μεταξύ άλλων του Νίκου Δένδια και του Γιώργου Γεραπετρίτη.

Βλέπουν πίεση στον Ανδρουλάκη

Οι βουλευτές και πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι υποψήφιοι εν αναμονή στην παρούσα φάση. Τι εννοώ; Οι περισσότεροι αναμένουν το νεύμα του Αλέξη Τσίπρα για να ενταχθούν στο κόμμα του. Αρκετοί γνωρίζουν ότι αποκλείεται να λάβουν πρόσκληση από την Αμαλίας. Και κάποιοι αμφιταλαντεύονται. Για το λόγο αυτό θεωρούν πως μετά τις εκλογές η πίεση θα ασκηθεί επάνω στον Ανδρουλάκη που θα κληθεί να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας με τη ΝΔ. Και οι ίδιοι θεωρούν πως κάτι τέτοιο θα ευνοήσει τον Τσίπρα που θα επανακαταλάβει τη θέση του αρχηγού της αντιπολίτευσης. Εγώ πάλι λέω ότι όλα αυτά είναι μόνο εικασίες. Το βράδυ των εκλογών όλα αλλάζουν.

Μέσα στον μήνα ανακοινώνει το κόμμα η Καρυστιανού

Επίδοξοι πολιτευτές πάντως θεωρούν πως εάν δεν βρουν θέση στα ψηφοδέλτια του Αλέξη Τσίπρα, μπορεί με κάποιο τρόπο να εισχωρήσουν σε αυτά του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Το γράφω μετά λόγου γνώσεως καθώς μην θεωρείτε πως είναι άπειροι αυτοί που διαθέτουν πολιτικές φιλοδοξίες. Και σε μια εποχή που οι διαχωριστικές γραμμές των κομμάτων δεν είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτες, μια απλή καταγγελία του συστήματος και μια καλή παρουσία στα σόσιαλ βοηθάει εξαιρετικά. Η Καρυστιανού από την πλευρά της ετοιμάζει την ανακοίνωση του νέου κόμματος που για λόγους συμβολικούς αλλά και πολιτικούς θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. Μαθαίνω πως αυτή θα γίνει προς τα τέλη του μήνα.