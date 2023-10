«The Ellinikon Moments»: Talks, Culture, Heritage

Ανοικτές εκδηλώσεις, θεματικές δράσεις και ξεχωριστές εμπειρίες, ενισχύουν το νέο θεσμό της LAMDA Development.

Η LAMDA Development διευρύνει τον θεσμό «The Ellinikon Moments» που εγκαινίασε με μεγάλη συμμετοχή του κοινού, πέρυσι το καλοκαίρι και ανακοινώνει σειρά εκδηλώσεων οι οποίες θα φιλοξενηθούν στους χώρους του The Ellinikon Experience Centre και του The Ellinikon Experience Park.

Talks, Culture, Heritage είναι οι τρεις θεματικές ενότητες στις οποίες είναι ενταγμένες οι εκδηλώσεις, με στόχο να ενημερώσουν, να ψυχαγωγήσουν και να αναδείξουν την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, συνδέοντας το παρελθόν, με το παρόν και το μέλλον του The Ellinikon.

Η ενότητα Talks παρουσιάζει εμπνευσμένες ομιλίες από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές.

Η ενότητα Culture περιλαμβάνει καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και δρώμενα, αλλά και την υποστήριξη σημαντικών πολιτιστικών θεσμών της χώρας.

Η ενότητα Heritage εστιάζει στην ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς του Ελληνικού.

Το πρόγραμμα του «The Ellinikon Moments» ξεκινά αυτό το φθινόπωρο με εκδηλώσεις στο πλαίσιο του άξονα «Talks».

Την Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου στις 18:00, το The Ellinikon Experience Centre υποδέχεται τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη. Με θέμα «Από το όνειρο στον άθλο», ο καταξιωμένος Έλληνας αθλητής θα εμπνεύσει το κοινό του πρώτου ¨Talk¨, αντλώντας γνώση και εμπειρίες από τη μοναδική του πορεία στον πρωταθλητισμό.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Χριστίνα Βραχάλη. Η είσοδος είναι δωρεάν, με απαραίτητη την προκράτηση θέσης μέσω του παρακάτω συνδέσμου Sports Talk | Tickets, έως και τις 18 Οκτωβρίου.

Τους επόμενους μήνες θα ανακοινωθούν νέες ενέργειες, με διαφορετικούς καλεσμένους, στην ενότητα ¨Talks¨, αλλά και δράσεις που θα πλαισιώσουν τους τρείς άξονες κατά τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς.

Μέσα από το «The Ellinikon Moments», οι χώροι του The Ellinikon Experience Centre και του The Ellinikon Experience Park γίνονται για μια ακόμη φορά, σημείο αναφοράς και συνάντησης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας, δημιουργώντας μοναδικές στιγμές και εμπειρίες για όλους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το experiencepark.theellinikon.com.gr



