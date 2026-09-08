FIFA 365 ADRENALYN XL™ 2027: Η νέα συλλογή της Panini έρχεται στην Ελλάδα από την ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε.

Η Panini, η κορυφαία εταιρεία συλλεκτικών αυτοκόλλητων και trading cards παγκοσμίως, παρουσιάζει την κυκλοφορία της νέας συλλογής FIFA 365 ADRENALYN XL™ 2027, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά από τον Σεπτέμβριο από την ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. Η νέα συλλογή συγκεντρώνει για ακόμη μία χρονιά τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, κορυφαίους συλλόγους και εθνικές ομάδες από όλο τον κόσμο, προσφέροντας στους φιλάθλους και τους συλλέκτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει το πάθος για το άθλημα με τη διαχρονική αξία της συλλογής.

Η συλλογή FIFA 365 ADRENALYN XL™ 2027 της Panini θα είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά από τον Σεπτέμβριο αποκλειστικά από την ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε., φέρνοντας στους φίλους του ποδοσφαίρου και των trading cards μία νέα συλλεκτική εμπειρία με τους μεγαλύτερους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η FIFA 365 ADRENALYN XL™ 2027 περιλαμβάνει 451 συλλεκτικές κάρτες, με ανανεωμένο σχεδιασμό, νέες θεματικές ενότητες και ακόμη περισσότερες ειδικές εκδόσεις. Οι συλλέκτες θα ανακαλύψουν νέες κατηγορίες premium καρτών, Limited Edition κάρτες και αποκλειστικές συλλεκτικές εκπλήξεις που κάνουν κάθε άνοιγμα φακέλου ξεχωριστό.

Ιδιαίτερη θέση στη φετινή έκδοση κατέχει το Nightmare XI, ένα ειδικό Halloween-themed subset που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη σειρά, προσφέροντας μία πρωτότυπη συλλεκτική εμπειρία.

Παράλληλα, κάθε κάρτα διαθέτει μοναδικό κωδικό για το επίσημο online παιχνίδι της συλλογής, επεκτείνοντας την εμπειρία από τη φυσική συλλογή στον ψηφιακό κόσμο, ενισχύοντας τη διαδραστικότητα για τους φίλους του παιχνιδιού.

Η συλλογή θα διατίθεται σε μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων, όπως Starter Pack, Multipack, Pocket Tin, Classic Tin και ειδικές συλλεκτικές εκδόσεις, καλύπτοντας κάθε επίπεδο συλλεκτικής εμπειρίας.

Η κυκλοφορία της FIFA 365 ADRENALYN XL™ 2027 στην Ελλάδα θα πλαισιωθεί από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας, με τηλεοπτική καμπάνια, digital και social media ενέργειες, συνεργασίες με αθλητικούς creators και influencers, δράσεις δημοσίων σχέσεων, διαγωνισμούς και ισχυρή παρουσία στα σημεία πώλησης πανελλαδικά.

Η FIFA 365 ADRENALYN XL αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς συλλογές της Panini, μια συλλογή που κάθε χρόνο εξελίσσεται, προσφέροντας νέες εμπειρίες στους συλλέκτες. Η νέα συλλογή του 2027 συνδυάζει κορυφαίο ποδοσφαιρικό περιεχόμενο, εντυπωσιακό σχεδιασμό και καινοτόμα στοιχεία που ενισχύουν τη συλλεκτική εμπειρία.

Με περισσότερα από 60 χρόνια ιστορίας, η Panini συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στον κόσμο των συλλεκτικών προϊόντων, δημιουργώντας εμπειρίες που ενώνουν γενιές φιλάθλων μέσα από το ποδόσφαιρο. Η νέα FIFA 365 ADRENALYN XL™ 2027 φιλοδοξεί να αποτελέσει μία ακόμη επιτυχημένη συλλογή, συνδυάζοντας τη χαρά της συλλογής, τη συγκίνηση της ανακάλυψης και την αγάπη για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη από τον Σεπτέμβριο σε περίπτερα, καταστήματα παιχνιδιών, μεγάλες αλυσίδες λιανικής και επιλεγμένα σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα.