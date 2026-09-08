Συνελήφθη για μαστροπεία γνωστός πορνοστάρ και influencer: Πώς παγίδεψε δύο 16χρονες

Γνωστός ηθοποιός ερωτικών ταινιών, με πολυάριθμες παραγωγές στο ενεργητικό του, κυρίως ελληνικές, συνελήφθη για υπόθεση που αφορά την εκμετάλλευση δύο 16χρονων κοριτσιών.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο άνδρας φέρεται να είχε προσεγγίσει τις δύο ανήλικες μέσω αγγελίας που είχε αναρτήσει σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα για ερωτική συντροφιά. Όπως αναφέρεται, προσπαθούσε να τις προσελκύσει παρουσιάζοντάς τους έναν τρόπο ζωής που περιλάμβανε νυχτερινά κέντρα, ακριβά αυτοκίνητα και χρήματα.

Ο ίδιος φέρεται, μάλιστα, να είχε αναρτήσει αγγελίες και για τον εαυτό του, μέσω των οποίων παρείχε ερωτικές υπηρεσίες.

Σε ό,τι αφορά τις δύο 16χρονες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ρόλος του δεν περιοριζόταν στη δημιουργία των αγγελιών. Φέρεται να διαχειριζόταν ο ίδιος τα ραντεβού με τους πελάτες και να εισέπραττε τα χρήματα. Ενδεικτικό της εμπλοκής του, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι ότι τα κινητά τηλέφωνα που αναγράφονταν στις αγγελίες εντοπίστηκαν στην κατοχή του.

Όπως μετέδωσε το ERTNews, ο συγκεκριμένος ηθοποιός ερωτικών ταινιών ήταν γνωστός στον χώρο με το προσωνύμιο «Αγαλματένιος». Σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να είχε φωτογραφίσει τις δύο ανήλικες και να είχε αναρτήσει τις φωτογραφίες τους σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου.

Στις αγγελίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε τοποθετήσει δικό του αριθμό τηλεφώνου. Όταν επικοινωνούσαν μαζί του ενδιαφερόμενοι, φέρεται να κανόνιζε τα ραντεβού με τις δύο 16χρονες και συμφωνούσε το χρηματικό ποσό που θα κατέβαλλαν.

Η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών από τον Ιούνιο του 2026, ενώ ο άνδρας συνελήφθη στις 5 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από αστυνομικούς ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη μετά από επισταμένες έρευνες, δυνάμει εντάλματος, την 5-9-2026, 33χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για εμπορία ανήλικων κοριτσιών με σκοπό την γενετήσια εκμετάλλευσή τους.

Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για: 1) εμπορία ανθρώπων τελεσθείσα σε βάρος ανηλίκων, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό την τέλεση από τις παθούσες γενετήσιων πράξεων ή την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη γενετήσια διέγερση,

2) αρπαγή ανηλίκου, από υπαίτιο που τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία και με σκοπό να μεταχειριστεί ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες,

3) πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση,

4) μαστροπεία κατά συρροή,

5) βία κατά υπαλλήλων και

6) παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, ο 33χρονος, κατηγορείται ότι τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, στρατολόγησε δύο ανήλικα κορίτσια, προγραμματίζοντας συναντήσεις με πελάτες, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος.

Ο προγραμματισμός των συναντήσεων πραγματοποιούνταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονος σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου. Στις αγγελίες περιλαμβάνονταν φωτογραφίες που απεικόνιζαν τις ανήλικες, καθώς και ο τηλεφωνικός αριθμός του 33χρονου για να επικοινωνεί ο ίδιος με τους ενδιαφερόμενους.

Κατά τη σύλληψή του, ο 33χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλήθος ψηφιακών πειστηρίων και 45 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.