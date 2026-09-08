Στούντιο 4 vs. Studio στις 3: Ποια εκπομπή κέρδισε χθες (7/9) την πρωτιά στην τηλεθέαση

Πρεμιέρα χθες Δευτέρα (7/9) για την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο που είναι οι νέοι οικοδεσπότες της εκπομπής της ΕΡΤ1, «Στούντιο 4», το οποίο βρέθηκε για πρώτη φορά απέναντι από το «Studio στις 3» του ΣΚΑΪ με τους Νάνσυ Ζαμπέτογλου - Θανάση Αναγνωστόπουλο και εύλογη είναι η απορία για το ποια εκπομπή κέρδισε στη μάχη της τηλεθέασης.
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Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, την πρωτιά και στις δύο κατηγορίες κοινού την κέρδισε το «Studio στις 3» αν και η διαφορά με το «Στούντιο 4» δεν ξεπέρασε τις δύο μονάδες σε καμία από τις δύο κατηγορίες.
Αναλυτικότερα στο δυναμικό κοινό το «Studio στις 3» συγκέντρωσε μέσο όρο 7,9% και το «Στούντιο 4» 6%, ενώ στο γενικό σύνολο η εκπομπή του ΣΚΑΪ σημείωσε 8,9% και η εκπομπή της ΕΡΤ1 7,3% αντίστοιχα.
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