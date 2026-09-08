Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ προκαλεί ξανά τον πατέρα της: Πρωταγωνιστεί σε καμπάνια κατά του AI

Η Βίβιαν Γουίλσον δεν χάνει ποτέ ευκαιρία να προκαλέσει και να παρακούσει τον τρισεκατομμυριούχο πατέρα της και ιδρυτή της Tesla, Έλον Μασκ. Αυτή τη φορά συμμετείχε στην καμπάνια του brand ρούχων Desigual κατά του ΑΙ.

Η 22χρονη Γουίλσον, κόρη του Έλον Μασκ και τρανς γυναίκα πρωταγωνιστεί στην καμπάνια του φθινοπώρου 2026 για την ισπανική εταιρεία μόδας Desigual, με τον εύστοχο τίτλο «Γεννημένη για να παρακούει».

Σύμφωνα με δελτίο τύπου, η καμπάνια στοχεύει να «στείλει ένα σαφές μήνυμα: η μεγαλύτερη εξέγερση δεν αφορά πλέον την καταπολέμηση του συστήματος, αλλά την άρνηση να είσαι μέρος του. Όταν όλα σε προσκαλούν να υπακούσεις, η απάντηση είναι η στάση, η ειρωνεία και η ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου».

Το τολμηρό βίντεο της καμπάνιας δείχνει την Γουίλσον να περνάει χρόνο με το DESI 84, ένα ρομπότ σχεδιασμένο για να βοηθά σε καθημερινές εργασίες, τις οποίες το μοντέλο αποφασίζει να θέσει σε διάφορες καταστάσεις για τις οποίες δεν έχει εκπαιδευτεί. Έτσι αποδεικνύειται πως το ρομπότ δεν μπορεί να φέρει εις πέρας αρκετά πράγματα, κάνοντας μια αδιαμφισβήτητη δήλωση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής.

Σε μια συνέντευξη μέσω email στο PEOPLE, η Wilson λέει ότι ήθελε να συνεργαστεί με την Desigual «λόγω της πιο ζωντανής και ελαφρώς μαξιμαλιστικής προσέγγισής τους».

«Είναι πολύ φιλόδοξοι στα δημιουργικά τους οράματα, κάτι που εκτιμώ», προσθέτει.

Το μοντέλο εξηγεί ότι ήταν σημαντικό για εκείνη να πάρει θέση σχετικά με τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη βιομηχανία της μόδας «επειδή αφαιρεί θέσεις εργασίας από ταλαντούχους δημιουργούς ενώ είναι επιζήμια και για το περιβάλλον».