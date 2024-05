Floyd Live Venue: Οι In Flames έρχονται σε ένα μοναδικό live στις 29/9

Μια από τις σημαντικότερες metal μπάντες των τελευταίων δεκαετιών, οι Σουηδοί θεωρούνται δίκαια οι προπάτορες της σύγχρονης μελωδικής death metal σκηνής, παραμένοντας καταιγιστικοί στη σκηνή, όπως αποδείχτηκε θριαμβευτικά στην εμφάνισή τους στο περσινό Release Athens.

Η προπώληση ξεκινάει άμεσα προς 47€ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online more.com / Floyd.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Νova, Public, Ευριπίδης, Yoleni’s, Viva Spot Τεχνόπολης.

Floyd live music venue: Πειραιώς 117, Γκάζι, Αθήνα, πλησίον του Στ. Μετρό Κεραμεικός / Τηλ. 210 3416706

Οι In Flames υπήρξαν καθοριστικοί στην καθιέρωση του melodic death metal αλλά και του metalcore, χάρις στα μοναδικά "πελώρια" riffs και τις εντυπωσιακές συνθέσεις τους, ξεκινώντας ως ένα underground σχήμα για να μετατραπούν στη συνέχεια σε πρωτοπόρους της metal σκηνής που δεν σταματούν να εξελίσσουν τον ήχο τους και να πειραματίζονται.

Από τότε που σχηματίστηκαν, το 1990 στο Gothenburg της Σουηδίας, το θρυλικό γκρουπ αποτελεί πρότυπο του τι σημαίνει να παραμένεις πιστός στο όραμά σου. Στα 14 albums που έχουν κυκλοφορήσει, από το ντεμπούτο, “Lunar Strain” (1994) μέχρι το εξαιρετικό “Foregone” (2023), οι In Flames συνεχίζουν να καινοτομούν παρά τις αμέτρητες διακρίσεις που έχουν ήδη κατακτήσει.

Κυκλοφορίες όπως τα “The Jester Race” (1996), “Colony” (1999), “Clayman” (2000) και το τολμηρό “Reroute to Remain” (2002), είναι μόνο κάποια δείγματα της σπουδαίας δισκογραφίας τους, τα οποία επιβεβαιώνουν τη θέση τους στην κορυφή τoυ ευρωπαϊκού metal για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα κερδίζουν συνεχώς νέους οπαδούς.

Παράλληλα, περιοδεύουν ασταμάτητα, εμφανιζόμενοι συχνά ως headliners σε μεγάλα φεστιβάλ, ξεσηκώνοντας το κοινό με τραγούδια-ύμνους σαν τα "I Am Above", "Take This Life", "Coerced Coexistence", "Bullet Ride", "Cloud Connected", "State of Slow Decay", "Alias" και "The Mirror's Truth".

