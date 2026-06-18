GARDEN x Cleaningans: 14.000 λίτρα απορριμμάτων απομακρύνθηκαν από τον Γλαρόκαβο Χαλκιδικής

Την Κυριακή 14 Ιουνίου, η Περιβαλλοντική Οργάνωση Cleaningans, σε συνεργασία με τον Δήμο Κασσάνδρας και με την υποστήριξη της GARDEN, πραγματοποίησε για 6η φορά από το 2022 μεγάλη δράση καθαρισμού στον Γλαρόκαβο Χαλκιδικής, συνεχίζοντας μια σταθερή προσπάθεια προστασίας και αποκατάστασης ενός από τα σημαντικότερα φυσικά τοπία της Βόρειας Ελλάδας.

Περισσότεροι από 60 εθελοντές και εθελόντριες συμμετείχαν ενεργά στη δράση, ταξιδεύοντας από τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές με κοινό στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των ελληνικών ακτών.

Μέσα σε περίπου δύο ώρες δράσης, απομακρύνθηκαν σχεδόν 14.000 λίτρα απορριμμάτων από το πευκοδάσος και την παράκτια περιοχή του Γλαρόκαβου. Ανάμεσα στα αντικείμενα που συλλέχθηκαν ήταν περισσότερες από 60 σακούλες απορριμμάτων, φιάλες υγραερίου, τουαλέτες, νεροχύτες, ψυγείο, στρώμα, καθώς και δεκάδες άλλα ογκώδη αντικείμενα και υλικά που επιβάρυναν το φυσικό τοπίο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε για ακόμη μία φορά ο εντοπισμός φιαλών υγραερίου μέσα στο πευκοδάσος, γεγονός που αναδεικνύει τον σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή.

Η GARDEN στο πλευρό των εθελοντών

Ως μεγάλος υποστηρικτής της νέας γενιάς και πρωτοβουλιών που προάγουν τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική συνείδηση, η GARDEN συμμετείχε ενεργά στη δράση, στηρίζοντας τους εθελοντές που αφιέρωσαν τον χρόνο και την ενέργειά τους για έναν κοινό σκοπό.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, η ομάδα της GARDEN προσέφερε στους συμμετέχοντες αντηλιακά προϊόντα για πρόσωπο και σώμα, καθώς και το GARDEN x SOUROTI Thermal Spring Water Facial Spray, προσφέροντας προστασία, δροσιά και ενυδάτωση κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συζητήσεις γύρω από τη σημασία της καθημερινής αντηλιακής προστασίας, της πρόληψης των βλαβών από την ηλιακή ακτινοβολία και της υπεύθυνης επιλογής προϊόντων που σέβονται το περιβάλλον.

Η GARDEN ανέδειξε επίσης τη σημασία των πιο οικολογικά σχεδιασμένων αντηλιακών συνθέσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην προστασία της επιδερμίδας, ενώ παράλληλα λαμβάνουν υπόψη τον σεβασμό προς το θαλάσσιο οικοσύστημα και τη φύση.

Μαζί για ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι υπόθεση ενός ανθρώπου ή μιας ημέρας. Είναι μια συλλογική προσπάθεια που απαιτεί συνέπεια, ενημέρωση και δράση.

Για τη GARDEN, η φροντίδα της επιδερμίδας και η φροντίδα του πλανήτη είναι δύο έννοιες που συνδέονται άρρηκτα. Για αυτό και στηρίζουμε πρωτοβουλίες που προάγουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, την εθελοντική προσφορά και τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους Cleaningans, τον Δήμο Κασσάνδρας και όλους τους εθελοντές που συμμετείχαν σε αυτή τη σημαντική δράση.

Λιγότερα απορρίμματα

Υπεύθυνη αντηλιακή προστασία

Σεβασμός στη φύση

Γιατί όταν προστατεύουμε το περιβάλλον, προστατεύουμε και το μέλλον μας.