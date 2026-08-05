Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ο τραυματίας Έλληνας διερμηνέας κατέθεσε στους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συμμετείχαν τρία ελικόπτερα στη Ψάθα, ενώ, όπως ανέφερε, είχε προηγηθεί συνεννόηση με το πρώτο ελικόπτερο, το οποίο εκείνη τη στιγμή πραγματοποιούσε ρίψη νερού και δεν ενεπλάκη στη σύγκρουση.

Όπως υποστήριξε, το πλήρωμα του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει τη δική του ρίψη, όταν ξαφνικά σημειώθηκε πρόσκρουση με άγνωστο αντικείμενο. Αμέσως μετά προχώρησαν σε ρίψη νερού. Όπως είπε, μόνον αργότερα πληροφορήθηκαν ότι το αντικείμενο με το οποίο συγκρούστηκαν ήταν άλλο πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Ο ίδιος επίσης ανέφερε ότι δεν ακούστηκε το ηχητικό σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης, παρά το γεγονός ότι τα ελικόπτερα διαθέτουν σχετικό εξοπλισμό. Πρόσθεσε ακόμη ότι είχαν εντοπίσει οπτικά το δεύτερο ελικόπτερο λίγο πριν από το δυστύχημα και ότι είχε ενημερώσει σχετικά τον Βρετανό κυβερνήτη, ωστόσο στη συνέχεια έχασαν κάθε οπτική επαφή μαζί του.

Την ίδια ώρα, στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών καταθέτουν ο Αυστραλός πιλότος και ο Έλληνας διερμηνέας του τρίτου ελικοπτέρου που συμμετείχε στον ίδιο επιχειρησιακό σχηματισμό.

Παράλληλα, οι ερευνητικές αρχές έχουν ήδη παραλάβει τα στοιχεία των επικοινωνιών από το επιχειρησιακό κέντρο του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Σε σοκ η μητέρα του θύματος

Η έρευνα για τη φονική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων περνά στην πιο κρίσιμη φάση. Οι καταθέσεις των δύο επιζώντων, οι καταγεγραμμένες συνομιλίες και τα ευρήματα των πραγματογνωμόνων αναμένεται να φωτίσουν τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του προχωρά σε νομικές ενέργειες, ζητώντας να διερευνηθούν όλες οι πιθανές ευθύνες, αναφέρεται στο κεντρικό δελτίο του MEGA.

Τη δικαστική διερεύνηση της μοιραίας σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, ζητούν η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου Έλληνα συντονιστή, που βρήκε τραγικό θάνατο στο δυστύχημα.

«Με δεδομένο ότι έχει αναλάβει και το Ανθρωποκτονιών, για εμένα μεσολαβεί ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος συνέβαλε με πράξη παράλειψής του στο θανατηφόρο αποτέλεσμα. Εμάς στόχος μας είναι να μην εξαντληθεί η έρευνα στους δύο χειριστές του άλλου ελικοπτέρου, φαίνεται ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα στο συντονισμό των εναέριων δυνάμεων, δεν έχουμε ξεκαθαρίσει αν υπήρχε επίγειος ή εναέριος συντονιστής», λέει η δικηγόρος της οικογένειας.

Αυτά είναι τα βασανιστικά ερωτήματα στα οποία ζητούν απαντήσεις οι συγγενείς των θυμάτων.

«Η μητέρα είναι σε κατάσταση σοκ. Το ίδιο και η αδελφή του, το ίδιο και η σύζυγός του. Έχει τελειώσει την σχολή Ικάρων, ένας πολύ έμπειρος πιλότος με πάρα πολλές ώρες πτήσεις ειδικά εκπαιδευμένος σε αυτά τα ελικόπτερα», προσθέτει.

Οι καταθέσεις των δύο επιζώντων, του Έλληνα και του Βρετανού που επέβαιναν στο άλλο ελικόπτερο, οι συνομιλίες που έχουν καταγραφεί και η έρευνα του ελληνικού FBI, θα ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Υπήρξε ανθρώπινο λάθος, μηχανική βλάβη ή κακός συντονισμός;

«Δεν υπήρχε η σωστή κατανομή των αξόνων, των ιχνών που θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για να μπαίνουν μέσα στον κύλινδρο και να βγαίνουν, μπορεί να σχετίζεται με όποιον έκανε τον συντονισμό με όποιον τρόπο τον έκανε. Δεν φαίνεται στο βίντεο να υπάρχει κάποια ανεξέλεγκτη κατάσταση, εννοώ που να μπορεί να προκύπτει από κάποια μηχανική βλάβη», λέει στο MEGA απόστρατος Αξιωματικός Αεροπορίας Στρατού και Δικαστικός Πραγματογνώμονας για Αεροπορικά Ατυχήματα.