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Ο Νίνης πήγε να αναλύσει την τακτική του ΠΑΟ και τα μπεκ τον έκαναν λούτσα σε Live μετάδοση

Επικό μπουγέλο, τα μπεκ άνοιξαν ξαφνικά, κάνοντας λούτσα Νίνη και Παπαδοπούλου ενώ ανέλυαν την τακτική του Παναθηναϊκού

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Σωτήρης Νίνης
Σωτήρης Νίνης | Glomex / skai
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Εκεί που ο Σωτήρης Νίνης και η Ε. Παπαδοπούλου ανέλυαν σοβαρότατοι την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού πριν το ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948, τα μπεκ του γηπέδου αποφάσισαν να κλέψουν την παράσταση.
 

Ξαφνικά, το σύστημα ποτίσματος άνοιξε στο φουλ, κάνοντάς τους μούσκεμα σε live μετάδοση.

Η τακτική πήγε περίπατο, η σοβαρότητα χάθηκε στο μπουγέλο και το πλάνο έγινε κατευθείαν viral.

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