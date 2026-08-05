Ο Νίνης πήγε να αναλύσει την τακτική του ΠΑΟ και τα μπεκ τον έκαναν λούτσα σε Live μετάδοση

Εκεί που ο Σωτήρης Νίνης και η Ε. Παπαδοπούλου ανέλυαν σοβαρότατοι την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού πριν το ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948, τα μπεκ του γηπέδου αποφάσισαν να κλέψουν την παράσταση.



Ξαφνικά, το σύστημα ποτίσματος άνοιξε στο φουλ, κάνοντάς τους μούσκεμα σε live μετάδοση.

Η τακτική πήγε περίπατο, η σοβαρότητα χάθηκε στο μπουγέλο και το πλάνο έγινε κατευθείαν viral.