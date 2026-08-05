Αεροπορική χρεώνει και τις χειραποσκευές στα ντουλάπια της καμπίνας - Αντιδράσεις από τους επιβάτες

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η απόφαση της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Jetstar να χρεώνει πλέον τους επιβάτες για τη χρήση των αποθηκευτικών χώρων πάνω από τα καθίσματα (overhead lockers).

Από τον Φεβρουάριο, η εταιρεία καταργεί το όριο των 7 κιλών για τις χειραποσκευές. Στο εξής, όλοι οι επιβάτες θα μπορούν να μεταφέρουν δωρεάν μόνο μία μικρή τσάντα που χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα, ενώ όσοι επιθυμούν να τοποθετήσουν μεγαλύτερη χειραποσκευή στα ντουλάπια της καμπίνας θα πρέπει να πληρώνουν επιπλέον, αποκτώντας παράλληλα και προτεραιότητα στην επιβίβαση.

Σύμφωνα με τη Jetstar, η αλλαγή βασίστηκε σε εκτεταμένη έρευνα και σχόλια επιβατών και πληρωμάτων, με στόχο να μειωθούν οι καθυστερήσεις κατά την επιβίβαση και τα προβλήματα που προκαλεί η έλλειψη διαθέσιμου χώρου στις αποσκευοθήκες της καμπίνας.

Οι χρεώσεις θα ξεκινούν από 25 αυστραλιανά δολάρια για πτήσεις μικρής διάρκειας, όπως το δρομολόγιο Λόνσεστον – Σίδνεϊ, ενώ σε μεγαλύτερες διεθνείς πτήσεις θα είναι υψηλότερες. Για παράδειγμα, η μεταφορά χειραποσκευής από το Κερνς στο Τόκιο θα κοστίζει από 52 αυστραλιανά δολάρια, ενώ σε ορισμένα δρομολόγια, όπως Σίδνεϊ – Οσάκα, η χρέωση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 60 αυστραλιανά δολάρια ανά διαδρομή, ανάλογα με τη ζήτηση.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν θα ζυγίζει πλέον συστηματικά τις χειραποσκευές πριν από την επιβίβαση, ζητώντας ωστόσο από τους επιβάτες να μην ξεπερνούν τα 10 κιλά, ώστε να μπορούν να τοποθετούν μόνοι τους τις αποσκευές στα ντουλάπια.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Jetstar, Στέφανι Τάλι, υποστήριξε ότι η νέα πολιτική θα αξιοποιήσει καλύτερα τον διαθέσιμο χώρο, θα επιταχύνει την επιβίβαση και θα συμβάλει στην έγκαιρη αναχώρηση περισσότερων πτήσεων.

Ωστόσο, η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν την εταιρεία ότι επιβάλλει ολοένα και περισσότερες χρεώσεις, με ορισμένους να σχολιάζουν ειρωνικά ότι το επόμενο βήμα θα είναι να επιβληθεί τέλος ακόμη και για τη χρήση της τουαλέτας.

Άλλοι, πάντως, υποστήριξαν την απόφαση, εκτιμώντας ότι θα περιορίσει το φαινόμενο επιβατών που καταλαμβάνουν υπερβολικό χώρο στις αποσκευοθήκες με πολλές ή ογκώδεις χειραποσκευές, δυσκολεύοντας τους υπόλοιπους ταξιδιώτες.