Garden x Λάμψη: Μία συνεργασία αφιερωμένη στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη

Στην Garden πιστεύουμε πως η ομορφιά δεν βρίσκεται μόνο στην εξωτερική φροντίδα, αλλά και στις πράξεις που έχουν ουσία.

Μια ζωγραφιά γεμάτη αγάπη από τα παιδιά του Συλλόγου «Λάμψη» έγινε η έμπνευση για τη δημιουργία ενός παιδικού αφρόλουτρου, φτιαγμένου με φροντίδα και αγάπη.

Η μαγική αυτή συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορείου Ελλάδος «Λάμψη» μας δίνει τη δυνατότητα, με κάθε αγορά του GardenBabyShampoo&Bath 1L, να προσφέρουμε μέρος των εσόδων απευθείας στον Σύλλογο, στηρίζοντας έμπρακτα τις οικογένειες και τα παιδιά που το έχουν πραγματικά ανάγκη.



Ποια είναι η «Λάμψη»;

Η «Λάμψη» είναι ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Από το 1987 στέκεται στο πλευρό των παιδιών που νοσούν από καρκίνο, καθώς και τωνοικογενειών τους.Προσφέρει πολύπλευρη στήριξη ψυχολογική, κοινωνική και οικονομική, σε κάθε στάδιο της δύσκολης διαδρομής τους. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποιεί τον κόσμο, ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεγγύη.

Σε καθημερινή βάση, η παρουσία της είναι ουσιαστική στα δύο παιδοογκολογικά τμήματα της Θεσσαλονίκης, όπου ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μικρών ασθενών και των οικογενειών τους προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια.



Ένα ξεχωριστό event στη ΔΕΘ

Την Παρασκευή βρεθήκαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να μοιραστούμε με τον κόσμο το σημαντικό έργο της «Λάμψης» και να ενισχύσουμε την προσπάθεια αυτή.

Μοιράσαμε ενημερωτικά φυλλάδια ώστε περισσότερος κόσμος να γνωρίσει τη δράση του Συλλόγου. Προσφέραμε μπαλόνια και δείγματα Garden, γεμίζοντας με χαμόγελα μικρούς και μεγάλους.

Μας συντρόφευσε μουσικά η ομάδα Turukutuτου Δήμου Παύλου Μελά, δίνοντας ρυθμό και ζωντάνια στη βραδιά.

Τα παιδιά διασκέδασαν με face painting σε πεταλούδες, γεμίζοντας το χώρο με χρώματα και χαρούμενα πρόσωπα. Ήταν μια ημέρα γεμάτη χαρά, συγκίνηση και αληθινή αλληλεγγύη.



Ένας ξεχωριστός παιδικός διαγωνισμός

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε έναν δημιουργικό διαγωνισμό! Η πεταλούδα που απεικονίζεται στη συσκευασία του αφρόλουτρου εμφανίστηκε σε ασπρόμαυρη εκδοχή, έτοιμη να γεμίσει με χρώματα και φαντασία.

Οι μικροί μας φίλοι ζωγράφισαν την πεταλούδα με τον δικό τους μοναδικό τρόπο και μπήκαν στην κλήρωση για να κερδίσουν απίθανα δώρα.

Ήταν μια υπέροχη στιγμή που έφερε ακόμα περισσότερα χαμόγελα, ενώ παράλληλα ανέδειξε τη χαρά της δημιουργικότητας και της παιδικής έκφρασης.



Η δική σας συμμετοχή κάνει τη διαφορά

Κάθε αγορά του ειδικά σχεδιασμένου αφρόλουτρου δεν είναι απλώς μια επιλογή προϊόντος, είναι μια μικρή πράξη προσφοράς.

Μαζί, μπορούμε να στηρίξουμε το έργο της «Λάμψης» και να δώσουμε περισσότερη δύναμη στα παιδιά και στις οικογένειές τους.

Ανακαλύψτε το αφρόλουτρο εδώ: GardenBabyShampoo&Bath 1L

Γιατί η πραγματική ομορφιά είναι να μοιράζεσαι.