Σαββίδης: «Τα παιδιά του ΠΑΟΚ είναι δικά μας παιδιά, δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του»

Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης σε δήλωσή του για το τραγικό τροχαίο με 7 νεκρούς οπαδούς της ομάδας, εξέφρασε τη θλίψη του για συμβάν, τονίζοντας πως η ομάδα δεν θα αφήσει κανέναν μόνο του.

Σοκαρισμένη είναι η ελληνική κοινωνία από το τροχαίο δυστύχημα με τους οπαδούς του Δικεφάλου στη Ρουμανία, όπου επτά φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά.

Η δήλωση του Ιβάν Σαββίδη, όπως τη μεταφέρει το gazzetta.gr

«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας. Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας».

Σαββίδη: «Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες»

«Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους.

Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο.

Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες».