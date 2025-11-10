Γέννησε το δεύτερο παιδί της μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

Μητέρα και νεογνό είναι άριστα στην υγεία τους και βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση από την ιατρική ομάδα του κ. Πάντου.

Η κ. Κόκκα δήλωσε: «Σήμερα κρατώ στην αγκαλιά μου το θαύμα μας. Κάθε δυσκολία άξιζε για αυτή τη στιγμή. Η ελπίδα είναι δύναμη που γεννά ζωή. Ευχαριστώ την ομάδα του γιατρού μου που την έκανε πραγματικότητα».

Ο θεράπων ιατρός, Πρόεδρος της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, κ. Κωνσταντίνος Πάντος, ανέφερε: «Η Ειρήνη είναι μία από τις μόλις 33 περιπτώσεις διεθνώς που έχουν επιτύχει δεύτερο τοκετό μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει μετρήσιμα την επαναλειτουργία του μεταμοσχευμένου φλοιού ωοθηκών και τη διατήρηση της γονιμότητας σε βάθος χρόνου. Όπου η επιστήμη συναντά την επιμονή, τα όρια μετακινούνται. Συγχαρητήρια πάνω από όλους στη μητέρα, στον πατέρα αλλά και σε όλη την ομάδα».

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Κόκκα, το 2013 μετά από θεραπείες για λέμφωμα Hodgkin, προχώρησε σε κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού και το 2021 πραγματοποιήθηκε στη ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ η μεταμόσχευση του κρυοσυντηρημένου φλοιού ωοθηκών στις μη λειτουργικές ωοθήκες της, με τη συνεργασία της ομάδας του Oslo University Hospital υπό την επίβλεψη του γυναικολόγου Κωνσταντίνου Πάντου. Ακολούθησαν συλλογές ωαρίων, γονιμοποίηση και εμβρυομεταφορές που οδήγησαν σε δύο επιτυχείς κυήσεις και πλέον δύο υγιείς τοκετούς.

Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ συνεχίζει να επενδύει στην τεκμηριωμένη καινοτομία της αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας ελπίδα και προοπτική σε γυναίκες που έχουν αντιμετωπίσει απειλές στη γονιμότητά τους.