Γιατί οι διαφημίσεις των 90s μας έχουν μείνει αξέχαστες

Ας το παραδεχτούμε, τα 90s ήταν μια πιο αγνή εποχή. Η ψηφιακή τεχνολογία και το Internet έκαναν σταδιακά τα αποκαλυπτήριά τους και η βιομηχανία του θεάματος βάδιζε από μια «αθώα» αναλογική πραγματικότητα σε ένα πιο «τεχνολογικό» μέλλον. Η rock και η ηλεκτρονική μουσική ήταν στην κορυφή των charts, όλοι γράφαμε κασέτες με ποπ hits και αποθεώναμε τους νέους stars σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Την ίδια στιγμή, ο αμερικάνικος κινηματογράφος ζούσε μια χρυσή εποχή, το video έδινε τη θέση του πρώτα στο super VHS και ύστερα στο dvd, και γενικότερα, η ποπ κουλτούρα έβρισκε διαρκώς νέους ήρωες. Ακόμα οι διαφημίσεις προϊόντων από εκείνη την εποχή, δείχνουν συναρπαστικές! Τα μουσικά αποσπάσματα ήταν κολλητικά, ο ερωτισμός, η περιπέτεια, η διάθεση για πάρτι, ξεχείλιζαν από παντού, ενώ δεν έλειπαν και οι πασίγνωστοι πρωταγωνιστές. Παρακάτω θα επιχειρήσουμε να θυμηθούμε τις πιο κολλητικές διαφημίσεις εκείνης της εποχής, αλλά και να επιστρέψουμε στο σήμερα, σε ένα απίστευτο σποτάκι της Novibet, με μουσική από τα 90s!

Εκείνες με τις διάσημες φωνές

Follow your heaaaart with the Cutty Shark! τραγουδούσε η Λία Βίσση, και ο Κώστας Μπίγαλης ήταν βέβαιος πως η ζωή είναι Refresh και το Carnation μάς γυρνούσε σε μια γουέστερν εποχή και τόσα άλλα. Εκείνη η δεκαετία ήταν γεμάτη από εθιστικά μουσικά σήματα σποτ, τα οποία κατά κανόνα, ερμήνευαν ποπ σταρς.

Ένα απορρυπαντικό και ένα φυστίκι (και οι σελέμπριτι των ελληνικών διαφημίσεων)

Η Νανά Παλαιτσάκη έκανε την καμπάνια γνωστού απορρυπαντικού (με «πειράματα καθαριότητας»). Η νεαρή Βίκυ Καγιά, διαφήμισε γνωστή πορτοκαλάδα, ενώ η Ελένη Μενεγάκη έκανε γνωστό καλλυντικό. Ο Δημήτρης Κούρκουλος έγινε το πρόσωπο και η φωνή για πασίγνωστη οδοντόκρεμα και ο Βλάσης Μπονάτσος - σε μόνιμα groovy διάθεση - διαφήμισε κινητή τηλεφωνία. Τα σποτ της εποχής ήταν γεμάτα από πασίγνωστες φιγούρες!

Μερικά επικά σλόγκαν:

«Αν η βλακεία ήταν κέντημα, θα είχες κάνει την προίκα σου» - Βίκυ Καγιά, 1990 - πακοτίνια

«Εσείς, έχετε taboo;» Κατερίνα Γιουλάκη, 1993, επιτραπέζιο παιχνίδι.

Η καθιέρωση των εκφωνητών

Ο Γιώργος Παπαστεφάνου (περισσότερο στα 80s), o Γιάννης Φέρτης, η Πέμη Ζούνη, η Αφροδίτη Σημίτη (προς τα τέλη της δεκαετίας) και φυσικά ο Χρήστος Σιμαρδάνης, είναι μερικές από τις φωνές τις οποίες κάθε φορά που ακούγαμε σε ένα σποτ, η επιτυχία του προϊόντος ήταν εγγυημένη. Η ζεστασιά, η αυτοπεποίθηση, η ευκρίνεια στα λόγια, ήταν πάντα εκεί.

Η Novibet γυρίζει το χρόνο πίσω!

Θέλω να βλέπω μπάλα με γκολ ανατροπής Θέλω να βλέπω over κι αμέτρητες ασίστ

Θέλω με live streaming να παίρνω το διπλό Από το κινητό μου να παίζω στο λεπτό

Και θα στο πω, μηδέν γκανιότα θέλω εγώ Με αποδό-, αποδόσεις στον Θεό!

To σποτ παίζει με το ρυθμό του "Freed from Desire" της Gala, το κορυφαίο τραγούδι του 1997, και το ρεφρέν γίνεται αμέσως κολλητικό. Η Novibet μάς έβαλε μέσα σε μια delorean, πάτησε το γκάζι και μας γύρισε στα 90s με αυτή την επική διαφήμιση. Αφού το είδα περίπου 4556 φορές και μου έχει κολλήσει σαν μπλούζα ο ρυθμός, είμαι σίγουρος για ένα πράγμα: θέλω να βλέπω over κι αμέτρητες ασίστ!