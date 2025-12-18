Γιορτινή ατμόσφαιρα και premium γεύσεις Kayak στο Astir Christmas Market

Καθώς οι επισκέπτες περπατούν ανάμεσα στα φωτισμένα σκάφη, τις γιορτινές βιτρίνες κορυφαίων οίκων μόδας και των χριστουγεννιάτικων pop-up stores το, Kayak Point προσφέρει -δίπλα στο παγοδρόμιο & δίπλα στη θάλασσα- μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία.



Ανάμεσα στις 17 γεύσεις παγωτού, ξεχωρίζουν δύο limited edition χριστουγεννιάτικες επιλογές: panettone και grand marnier συνοδευόμενες από γιορτινά γλυκίσματα. Ο καφές της επιλογής σας και τα αφράτα waffle bites συμπληρώνουν ιδανικά κάθε στιγμή. Οι στιγμές εξάλλου λιώνουν σαν παγωτό, κάντε τις γιορτινές σας στιγμές να αξίζουν με το αγαπημένο σας παγωτό Kayak.

Το Astir Christmas Market βρίσκεται στην Astir Marina, Απόλλωνος 77, Βουλιαγμένη, 16671.

Kayak Ice Cream

Η Kayak είναι μια καταξιωμένη ελληνική εταιρεία που εδώ και τρεις δεκαετίες δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής παγωτού και γλυκού. Η φιλοσοφία της βασίζεται στην αναζήτηση της τέλειας συνταγής μέσα από εκλεκτά υλικά, συνδυάζοντας κλασικές γεύσεις με τις γαστρονομικές τάσεις της εποχής.

Όλα τα παγωτά και γλυκά Kayak παράγονται από τις πιο αγνές πρώτες ύλες, όπως 100% φρέσκο ελληνικό γάλα, φρέσκια κρέμα γάλακτος, πραγματικά φρούτα, αληθινούς ξηρούς καρπούς και εκλεκτές ποικιλίες σοκολάτας, και έχουν τιμηθεί με 19 διεθνή βραβεία Great Taste, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική ποιότητα και γεύση τους.



